ATUS Traismauer kürte seine Klubmeister

Bei der Klubmeisterschaft des ATUS Traismauer nahmen heuer nur elf Spieler teil. Großer Abwesender war dabei heuer die jahrzehntelange Nummer Eins Gerhard Ast, wie auch der verletzte Daniel Hauss, David Schreiber und etliche mehr.

Gespielt wurde trotzdem in zwei Gruppen, wobei in der A Reinhard Artner als großer Favorit galt und er gewann auch all seine Spiele souverän, sciherte sich den Titel. Etwas überraschend war der zweite Platz von Tom Doberenz, der sich gegen Alfred Poyntner, Harald Schörgmaier sowie Horst Zangl durchsetzen konnte.

In Gruppe B waren Martin Schreiber und Martin Dostalik die Hauptkonkurrenten, wobei Letzterer das bessere Ende für sich hatte. Dritter wurde Titus Trzesniewski.

Der Doppelbewerb wurde so ausgelost, dass jeder Spieler mit einem Partner der anderen Gruppe spielte. Etwas überraschend gewann das Paar Reinhard Artner/Heinz Lukaschek, und dies sogar ohne Satzverlust, vor Martin Dostalik/Alfred Poyntner. Das Jugendeinzel gewann Titus Trzesniewski vor Sebastian Meister.

Obmann Walter Ast bedankte sich für den großartigen Einsatz und die vielen spannenden Spielen. Wie schon beim letzten Jugendtag gab es wieder für alle Starter und Zuschauer leckeres Waldviertler Eis durch Förderer Harald Schörgmaier. Die Patronanz hatte „Schreiber-media“ inne.