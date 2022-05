Dreimal Gold für Ast und Co. bei Seniorenmeisterschaften

Werbung

Sehr erfreulich verliefen heuer die österreichischen Senioren-Meisterschaften für die Athleten des ATUS Traismauer. Vor allem Gerhard Ast, der erstmals auch in der Klasse 75+ antreten durfte, war eine Klasse für sich. Der Traismaurer Haudegen, der eigentlich seit seiner Jugend zu den Topspielern seiner Generation in Österreich zählt und schon unzählige Titel eingefahren hat, ergänzte seine Sammlung gleich um drei österreichische Meistertitel.

Den ersten Titel holte er sich im Einzelbewerb 75+, bei dem er als Nummer Zwei gesetzt war. Er kam ohne Probleme bis ins Finale, in dem er auf den Titelverteidiger Hermann Derler traf. Ast zeigte sich in diesem von seiner besten Seite und entthronte den Steirer mit einem 3:0-Sieg. ATUS-Teamkollege Heinz Lukaschek belegte in seiner Vorrundengruppe Rang drei.

Im Herrendoppel 70+ schlug Gerhard Ast zusammen mit Reinhard Sorger erneut zu. Die beiden waren Titelverteidiger und gaben sich ernut keine Blöße. Lukaschek verlor mit seinem Partner gleich in der ersten Runde.

Asts dritter Streich folgte im Herrendoppel 75+ mit dem Wiener Werner Gschanes. Beide spielten erstmals zusammen und zogen dennoch locker ins Finale ein. In dem verloren sie zwar den ersten Satz gegen Derler/Loreth, steigerten sich aber und gewannen die nächsten drei Sätze.

Im Herreninzel 70+ war Gerhard Ast topgesetzt, unterlag aber im Semifinale gegen seinen Doppelpartner Sorger glatt mit 0:3. Walter Ast gewann seine Vorrundengruppe, im Achtelfinale unterlag er aber Willi Enichlmayr (OÖ) nach harter Gegenwehr. Heinz Lukaschek belegte den dritten Platz in der Vorrunde

Im Herreneinzel 50+ und auch 55+ versuchten sich Harald Schörgmaier und Reinhard Artner, kamen aber nicht recht weit. Dasselbe Schicksal ereilte Helmut Roucka im Herreneinzel 60+, doch freute er sich über seinen erstmaligen Aufstieg in den Hauptraster. Walter Ast gewann im Herreneinzel 65+ zwar sein Vorrunde, unterlag aber in der ersten Runde des Hauptrasters unglücklich gegen den Wiener Otto Graf. Noch weniger Erfolg war Helmut Roucka und Alfred Poyntner beschieden, die in der Vorrunde hängen blieben.

Erfolge gab es auch in den Mixed-Bewerben. In der 50+ spielte Reinhard Artner erstmals mit Christine Murauer zusammen und sie scheiterten erst im Semifinale an den späteren Vizemeistern Feuerabend/Schwentner. Im 60+ spielten auch heuer Agnes Legler/Alfred Poyntner zusammen und sie mussten sich im Semifinale den späteren Meistern Mayer/Sorger beugen.

Mit Renate Burg/Gerhard Ast und Inge Gruber/Walter Ast traten gleich zwei Paare mit ATUS-Spielern im 65+ an. Gerhard Ast gewann mit seiner Partnerin im Semifinale gegen Christa und Walter Wellinger sicher, Walter Ast unterlag 0:3. Gerhard Ast/Burg verloren dann das Finale gegen Gabi Schwarzmann/ Ernst Hable ebenfalls mit 0:3.

Die Traismaurer war auch diesmal der erfolgreichste NÖ. Verein bei den österreichischen Seniorenmeisterschaft.

Gerhard Ast war hinter Reinhard Sorger (4 Goldenen), sowie Franz Kraus Güntner (3/1/2) der dritterfolgreichste Sportler (3/1/1).