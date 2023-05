Dreimal Silber bei bayrischen Meisterschaften

Die Sektion Tischtennis des ATUS Traismauer war mit Gerhard Ast, Reinhard Artner, Helmut Roucka, Heinz Lukaschek und Obmann Walter Ast letzte Woche in Ruhpolding am Start. Insgesamt nahmen 225 Spieler aus 12 Nationen bei den Titelkämpfen der Senioren teil. Neben dreimal Silber gab es in den Hauptbewerben noch zweimal Bronze für die Traismaurer und in den Trostbewerben wurden einmal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze „abgestaubt“.

Doppelbewerbe besonders erfolgreich

Walter Ast/Reinhard Artner gewannen alle Spiele in der Vorrunde, auch gegen die Nummer eins des Bewerbes Herrendoppel 60+ (Scherb/Jochem). Im ersten Spiel der Hauptrunde sahen sie sich gegen Scherb/Jochem zwar mit einem 0:2-Satzrückstand konfrontiert, kämpften sich aber in den fünften, den sie nach hartem Kampf mit 11:9 gewinnen konnten. Gegen die Nummer zwei gewannen sie sicher 3:0. Im Finale unterlagen sie dann aber im zweiten Aufeinandertreffen Scherb/Jochem 0:3. Gerhard Ast/Ingrid Schirach verloren im Mixeddoppel 75+ im Semifinale nach guter Leistung 2:3. Reinhard Artner gewann mit seiner Partnerin Kerstin Hollfelder den Trostbewerb im Mixed 60+.

Gerhard Ast holt im Senioreneinzel 75+ den bayrischen Vizemeistertitel

Nach dem zweiten Platz in der Vorrunde zog Gerhard Ast in drei problemlosen Hauptrunden ins Finale ein. Das verlor er dann aber gegen Manfred Schlicht mit 0:3. Reinhard Artner gelang im Senioreneinzel 60+ die Revanche an Wolfgang Brennenstuhl, gegen den er in der Mannschaft verloren hatte. Diesmal gewann er nach einem spannenden Spiel 3:2. Auch das Viertelfinale ging über die volle Distanz, aber gestoppt wurde der Traismaurer erst im Finale. Klaus Scherb ging dabei recht unsanft vor - 0:3!

Den dritten Platz gab es für die Mannschaft Lukaschek, Roucka und Regina Höger (BYTTV) im Trostbewerb 40+. Platz zwei holten Reinhard Artner, Walter Ast und Kerstin Hollfelder (TTC Langen/ HETTV) im Senioren 60+ Trostbewerb. Sie verloren das Finale trotz starker Leistung recht unglücklich mit 1:3. Platz drei gab's für Gerhard Ast, Holger Göllitz (TTVSH), Ingrid Schirach (SÄTTV) im Trostbewerb 75+.