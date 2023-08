Ferien ohne Langeweile dank Tischtennis

Bürgermeister Herbert Pfeffer stellte sich auch heuer wiede rder Herausforderung und bat die Stadtjugendlichen zum Duell an der Tischtenisplatte. Er absolvierte acht Spiele, wobei er vier Niederlagen einstecken musste, vier Spiele gewann er nach sehr hartem Kampf. Die Kinder hatten jede Menge Spaß, nur der Bürgermeister stöhnte: „Die Kids werden immer frecher! Wir hätten un nicht getraut den Bürgermeister zu schlagen“, scherzte er.

Insgeamt waren an den beiden Tagen des von ATUS Traismauer organierten Ferienspiels 22 Kinder anwesend. „Sie waren alle mit sehr viel Eifer und Begeisterung bei den Übungen und Spielen dabei“, freute sich ATUS-Obmann Werner Ast. Zusammen mit Trainer Helmut Rouckahatte er sich einiges ausgedacht und auch der Roboter durfte natürlich nicht fehlen. „Die Kids waren Feuer udn Flamme, heuer erstmals gegen den Miniroboter soielen zu dürfen. „Er stand klar im Mittelpunkt, da war ich nur diezweite Attraktion“, musste auch Pfeffer einsehen, der gemeinsam mit Jugendgemeinderat David Brandl und Walter Ast auch die Siegerehrungen durchführte. Kurz vorbeigeschaut haben auch Stadtrat Andreas Rauscher und Christoph Grünstäudl.

Asts Dank gilt der NÖ Volksbank, der Raffeisenbank Region St. Pölten Geschäftsstelle Traismauer für deren Unterstützung und natürlich beim Bürgermeister. „Er hat sich wieder unglaublich ins Zeug gelegt, so ein Engagement ist keine Selbstverständlichkeit“, lobte Ast. Und der kündigte jetzt schon an: „Kids zieht euh warm an, nächstes Jahr kenne ich kein Pardon mehr“, will er sich iM Vorfeld einige Trainingseinheiten mehr selbst verordnen.

Neben dem Ferienspiel war auch der „Tag der Generationen“ von ATUS Traismauer wieder ein voller Erfolg. Zehn Teilnehmer stellten sich der Herausforderung. „Das macht Lust auf Wiederholungen“, verspricht Ast. Schon am 9. September ist der ab 14 Uhr der nächste „Tag der Generationen“ geplant. Weiters folgt ein tag der Jugend a, 14 Oktober von 14 bis 18 Uhr, und tags darauf dann die Stadtmeisterschaften (ab 90 Uhr9, alles in der städtischen Turnhalle.