Senioren-EM: Keine Medaille für erfolgsverwöhnte Traismaurer

„Heuer waren nur 1775 Aktive am Start, umso dichter war dadurch die Spitze“, erklärt ATUS-Obmann Walter Ast, warum er und seine Mannschaftskollegen keine Spitzenplätze belegen konnten. „Wir haben gegen die besten Europas trotzdem gute Leistungen gezeigt und uns behauptet!“

Im Herreneinzel 60+ mit 270 Teilnehmern war Reinhard Artner Traismauers Vertreter. In der Vorrunde belegte er den zweiten Platz und hat sich somit den Aufstieg in den Hauptbewerb gesichert. Das erste Spiel in der Hauptrunde gewann Artner mit 3:2-Sätzen hauchdünn gegen den Deutschen Detlef Zemanek, im zweiten Spiel gegen den Schweden Jonas Sandqvist entschied er gleich den nächsten Krimi mit 3:2 (19:17 im fünften Satz) für sich. Um den Aufstieg ins Viertelfinale kam gegen Shaher Ben Amnan aber mit 0:3 das Aus. Der Israeli belegte letztlich den dritten Platz.

Helmut Roucka vertrat im Herreneinzel 65+ gegen 220 Konkurrenten Traismauers Farben, konnte aber kein Spiel gewinnen. Im Consolationbewerb hatte er dann auch kein Losglück und verlor gegen den starken Ottmar Helzer 0:3.

Walter Ast scheitert im Achtelfinale an einem Schweden

200 Spieler waren im Herreneinzel 70+ am Start und Walter Ast gewann in der Vorrunde gegen Anders Andersson (SWE) sicher mit 3:0, gegen den späteren Europameister Nigel Eckersley (ENG) unterlag er aber mit 0:3-Sätzen. „Das Match war enger, als das Ergebnis aussagt, ich war in jedem Satz dran“, bedauert Ast. Im letzten Spiel der Vorrunde spielte Ast gegen Jürgen Geiger um den zweiten Platz in der Vorrunde und unglücklich ging nach hartem Kampf auch diese Partie verloren (2:3). Das erste Spiel im Consolationbewerb feierte Ast gegen Lokalmatador Lars Kyllingstad einen ungefährdeten 3:1-Sieg und Spiel zwei gegen Hans Peter Gerhard gewann er sogar mit 3:0. Im Achtelfinale kam aber das Aus gegen den Schweden Anders Nystrand (1:3).

Reinhard Artner/ Helmut Jäger erreichten in der Vorrunde des Herrendoppels 60+ nur den dritten Platz Im Entscheidungsspiel unterlagen sie der Paarung aus Frankreich nach harter Gegenwehr unglücklich mit 2:3-Sätzen. Im Consolationbewerb besiegten sie Poulat/Bousgue (FRA) mit 3:0, gegen die deutsche Paarung Wolfgang Brennenstuhl/Karsten Pohl setzte es aber danach eine 1:3-Schlappe.

Walter Ast und Helmut Roucka konnten im Herrendoppel 65+ trotz großen Einsatzes kein Spiel gewinnen. Gegen Heienberg/Solheim (NOR) verloren sie gleich in der ersten Runde des Consolationbewerbs.