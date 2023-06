Walter Ast ist Landesmeister, Artner Klubmeister

Walter Ast war mir seinem Partner Johann Strel (Urltal) als Nummer zwei im Doppel gesetzt und wurde dieser Rolle mehr als gerecht. Mit drei überlegenen Siegen haben sie sich ins Finale gespielt, in dem Hans Peter Thaler/Wilfried Reichrath (ATUS Gumpoldskirchen) nach einem hart erkämpften 3:2-Sieg über Otto Klaghofer/Helmut Rumpf (TTC Wienerwald) warteten. Ast/Strel gewannen die beiden ersten Sätze, verloren dann aber die Durchgänge 3 und 4 recht unglücklich. Im fünften Satz spielten Sie wieder ihre Klasse aus, gewannen nach starker kämpferischer Leistung den Satz mit 11:8 und standen somit als Landesmeister 2023 im Seniorendoppel 65+ fest.

Im Doppel 55+ spielte Ast mit seinem Vereinskollegen Schörgmaier, nach zwei gewonnenen Spielen trafen sie im Viertelfinale auf die an eins gesetzten Konrad Manninger/Franz Hofmann (ATUS Gumpoldskirchen) und unterlagen nach guter Leistung mit 0:3.

Schörgmaier spielte noch in den Senioreneinzeln 50+ und 55+, wobei er jeweils im Achtelfinale gegen die Topgesetzten Spieler Andreas Schachinger (Urltal), sowie gegen Roland Feigl (Neulengbach) mit 0:3-Sätzen verlor.

Klubmeisterschaften gingen an Artner und Artner/Roucka

Schon am Tag davor hatten die Vereinsmeisterschaften des ATUS Traismauer in der städtischen Turnhalle Traismauer stattgefunden. Zwölf Spieler nahmen daran teil, sodass in zwei Vorrunden-Gruppen gespielt wurden die nach Spielstärke eingeteilt wurden. Danach wurden die einzelnen Plätze ausgespielt. Sieger wurde Reinhard Artner, der seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte. Er gewann das Finale gegen Schörgmaier mit 3:0-Sätzen. Dritte Plätze belegten Horst Zangl und Tom Doberenz.

Die Doppelpaarungen wurden nach Stärke nach gelost. Es siegten Reinhard Artner/Helmut Roucka vor Martin Dostalik/Patrick Steidl.