Tischtennis Zwei Siege und ein Remis für die Teams von ATUS Traismauer

Die Oberligamannschaft von ATUS Traismauer siegte mit Rainhard Artner, Walter Ast und Daniel Hauss (v. l.) gegen Randegg mit 6:3. Foto: ATUS

D ie Einsermannschaft von ATUS Traismauer feierte in der Oberliga B gegen Union Randegg einen souveränen 6:3-Sieg. Und auch ATUS 2 gewann in der 1. Klasse Mitte B gegen das höher eingeschätzte Team WSV Traisen 2 in derselben Höhe, in Böheimkirchen gab's ein Remis.