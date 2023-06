Neuhauser will zur Ironman-WM

Fünf Jahre ist es nun her, dass Valentin Neuhauser damals beim Ironman 70.3 (heute Challenge St. Pölten) in St. Pölten ins Wasser gesprungen ist, seither ist der Hofstettner (Gemeinde Obritzberg-Rust) mit dem Triathlonvirus infiziert. „2018 war die Einstiegsdroge, seither habe ich sukzessive professioneller das Training forciert“, erzählt Neuhauser, der mittlerweile nach Trainingsplänen von Sebastian Haider vom Olympiazentrum NÖ arbeitet. Heuer finishte er in St. Pölten als 29. Amateur unter 1300 Startern in 4:29 Stunden. Das ist gut eine Stunde schneller als beim ersten Start“, ist er stolz.

Neuhauser ist der erste seit dem einstigen Schwimmstaatsmeister Hannes Kalteis, der Obritzberg-Rust wieder auf Österreichs Sportlandkarte bringen möchte. „Unsere Familien sind seit langem befreundet“, lacht Neuhauser, der trotzdem nicht vom Schwimmen kommt. „Zum Glück verliert man im Wasser aber nicht so viel Zeit wie man bei Radfahren wieder aufholen kann“, hat er trotzdem zuletzt viel Zeit ins Schwimmtraining investiert. „Ich habe hier sicher gegenüber der Konkurrenz den Abstad verkürzt, trotzdem merkt man bei mir schon, dass ich vom Laufen komme“, hat er ganz zu Beginn seiner Sportambitionen vor allem Volksläufe bestritten. Triathlon sind für ihn daher vor allem Verfolgungsrennen. „Erst zum Schluss wird abgerechnet!“

Valentin Neuhauser kommt eigentlich vom Laufen und dementsprechend ist er beim Triathlon vor allem ein starker Finisher. Der St. Pöltner hat aber zuletzt auch hart an seinen Allroundqualitäten gearbeitet. Foto: Enixi

Neuhausers großes Ziel ist es nun, sich am Sonntag in Nizza für die Weltmeisterschaft auf Hawaii zu qualifizieren. 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren mit 2400 Höhenmetern und ein abschließender Marathon warten an der Cote d'Azur auf ihn. „Das wird zweifellos ein Test der Ausdauer und Willensstärke, insbesondere mit Blick auf die erwartete Hitze entlang der atemberaubenden Strandpromenade“, weiß er. Doch der Triathlonsport ist für ihn mittlerweile zu einer Lebensweise geworden. „Es ist nicht nur die körperliche sondern auch die mentale Herausforderung und die Möglichkeit, über meine eigenen Grenzen hinauszuwachsen, die mich antreiben."

Neben seinem starken Willen kann Neuhauser auch auf die Unterstützung von elf engagierter Fans zählen, die eigens nach Nizza mitreisen werden, um ihn anzufeuern. „Ihre Anwesenheit wird zweifellos eine zusätzliche Motivation sein“, bedankt er sich bereits im Vorfeld.

Neun Monate Vorbereitung und Ausgaben von rund 6000 Euro hat er für das Projekt WM-Quali veranschlagt, unterstützt wird er dabei von Enixi, Heuriger Erber, Lauflupe, Steuerberater Schreiner & Stiefler sowie KWI. „Alles ist möglich, wenn man einem Ziel die notwendige Priorität einräumt", betont Neuhauser, der beruflich mit seiner ECO-Neuhauser GmbH die Energiewende in der Region vorantreibt, die Entschlossenheit, seine Träume zu leben.