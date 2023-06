WM-Quali: Hitze zwingt Neuhauser zur Aufgabe

Bis 25 Kilometer vor dem Ziel lag Valentin Neuhauser auf Weltmeisterkurs. Doch die enorme Hitze forderte im Finish dann Tribut vom noch wenig erfahrenen Langstrecken-Triathleten. „Trotz der erzwungenen Aufgabe gibt es aber auch viel Positives, das ich von hier mitnehmen werde“, meinte er am Montag schon wieder gut gelaunt.

So legte der 26-jährige Amateur mit einer neuen Bestzeit im Schwimmen gleich einen starken Start hin. Dabei war die Wassertemperatur an der Cote d'Azur vor Nizza so hoch wie noch nie bei diesem Rennen, sodass den Profis erstmalig ein Neoprenverbot auferlegt wurde. „Mit 24,5 Grad wurde ein neuer Höchstwert im Juni erreicht, was auf die beängstigend hohen Temperaturen der Weltmeere hinweist“, gibt sich Neuhauser nachdenklich. „Diese Tatsache gibt ernsthaft Anlass zur Sorge!“

Gefolgt wurde die Schwimmstrecke von einer landschaftlich eindrucksvollen Radstrecke, auf der sich Neuhauser auch tatsächlich den erhofften kleinen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten erarbeiten konnte. Doch der Lauf unter der prallen Sonne stellte ihn dann vor große Herausforderungen. Zu große, wie sich herausstellen sollte.

„Ich kämpfte bis zu dem Punkt, an dem mein Körper für mich die Entscheidung traf, das Rennen vorzeitig zu beenden“, erzählt er. „Wenn man sich seine Ziele hoch steckt, geht man eben auch Risiken ein. Manchmal muss man Tribut zahlen, aber das gehört dazu. Die nächsten Herausforderungen werden an kälteren Orten beziehungsweise zu kälteren Jahreszeiten stattfinden", ist das Thema IRONMAN-WM noch lange nicht vom Tisch. Und auch wenn das Ziel WM-Teilnahme heuer nicht erreicht wurde, fühlt sich Neuhauser nicht als Verlierer. „Der Rest meiner Geschichte ist noch nicht geschrieben“, sagt er mit viel Zuversicht im Gesicht. „Dieses Rennen war eine Erfahrung, aus der ich lernen kann und die mich stärker macht. Ich freue mich auf alles, was noch kommen mag."

In der schwierigen Phase nach der Aufgabe war es das 12-köpfige Team, das ihn nicht im Stich ließ. Jennifer Hitzner, Alois Neuhauser, Ulrike Amberger-Veh, Wolfgang Veh, Rebecca Amberger, Corinna Koller, Lisa Schatzl, Ingrid Neuhauser, Maximilian Schaffer, Jakob Schreiner, Florentina und Johanna Frühwald sowie der flach liegende aber schon wieder lachende Athlet. Foto: privat

Der Weg zum Ironman Nizza sei nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein persönlichkeitsbildender gewesen. In den letzten neun Monaten hat er unzählige Kilometer zurückgelegt und bemerkenswerte Herausforderungen bewältigt. Luftlinie wäre er bis nach Klagenfurt geschwommen, bis nach Madrid gelaufen und mit dem Rad bis nach Mumbai gefahren. „Meine Reise war es wert, und sie hat mich auf einen Weg geführt, den nur wenige zu gehen bereit sind!“