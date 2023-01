Silber für St. Pöltner Dominik Burgstaller

Werbung

Die Universiade, die jetzt als World University Games bezeichnet wird, ist eine internationale Multisportveranstaltung, die seit 1959 in zweijährlichem Rhythmus für Sommer- und Wintersportarten stattfindet und von studierenden Leistungssportlern der ganzen Welt besucht wird. Bei den heuer in den USA (Gore Mountain) ausgetragenen Bewerben ist Österreich im Snowboardsport-Alpin sowohl bei den Damen (2) als auch den Herren (3) mit bekannten Namen aus dem ÖSV vertreten. Und erstmals ist mit dem 21-jährigen Dominik Burgstaller ein St. Pöltner dabei.

Beim Rennen am Samstag (PGS) gingen bei den Herren 34 Teilnehmer aus 16 Nationen an den Start. Burgstaller war in der Qualifikation mit Rang sieben erfolgreich. Spannend die Finalläufe für die Österreicher. Der Kärntner Matthäus Pink (21), Langzeitkonkurrent von Burgstaller, musste sich von Mykhailo Kharuk (UKR) geschlagen geben und holte sich Silber vor dem Koreaner Hong. Burgstaller schrammte da noch knapp am Podest vorbei, musste sich im PGS vor zwei Japanern mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Pinkt und Burgstaller hatten aber eine gute Leistung abgegeben. Der dritte ÖSV-Kader-Läufer, Sebastian Skoff (22) aus Kärnten, landete auf Rang 21.

Rein österreichisches Finale geht an Dauerrivale Pink

Der Auftakt am Sonntag begann für die Österreicher in der Qualifikation (PSL) vielversprechend. Pink lieferte die zweitbeste Zeit ab und Burgstaller verbesserte sich gegenüber dem Vortag auf Rang vier.

Im Semifinale gelang es Burgstaller den Vortagessieger Kharuk (UKR) zu schlagen, während sich Pink gegen den Japaner Shinohara durchsetzte. Das hieß, dass im großen Finale die beiden Langzeitrivalen aufeinandertrafen. Burgstaller, dem am Vortag die Glücksgöttin nicht gut gesinnt war, durfte mit Silber aufs Podest steigen.

Mit dem Weichberger-Boarder freut sich das gesamte NÖ Snowboardteam sowie auch die Schulen aus denen der Spitzensportler hervorgegangen ist. Der St. Pöltner begann, so wie einst Benjamin Karl, seine Ausbildung zum Snowboarder in der Sport-Mittelschule St. Pölten und übersiedelte mit der Eröffnung der Snowboard-Schule in Lilienfeld, gemeinsam mit seinem Lehrer und Trainer Erik Wöll in die Dorfmeisterschule und danach in die Snowboard-Akademie in Schladming.

Burgstaller ist nach seinen hervorragenden Platzierungen in Europacup heuer in den Weltcup aufgestiegen, und wird noch diese Woche in Kanada wieder um Punkte kämpfen.