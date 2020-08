„Ich habe schon viel erlebt, aber das noch nie“, staunte USC Mallersbach-Obmann Karl Reiss. In der Auftaktpartie gegen die SG Allentsteig/Göpfritz gab der Schiedsrichter gleich sechs (!) Elfmeter, vier davon für die Gäste aus dem Waldviertel. Und drei davon parierte Goalie Christian Reiss, der Sohn des Obmanns.

„Vier Elfmeter gegen mich, das war auch eine Premiere für mich“, war der 32-Jährige baff. Wie er die drei Strafstöße hielt? „Ich habe einfach immer die richtige Ecke erraten (lacht).“ Spätestens nach dem ersten zitterten die Beine eines jeden Gästespielers, wenn er an den Punkt trat.

„Nur beim dritten war ich mir nicht mehr sicher, dass ich ihn raushole“, konnte es Reiss selbst nicht glauben. Dass es am Ende trotzdem nicht zu einem Punkt reichte, wurmte ihn, aber der USC-Tormann bleibt realistisch: „Wenn wir immer so spielen, dann habe ich kein Problem. Denn grundsätzlich war es eine gute Leistung.“ Vor allem weil die Gäste bei Saisonabbruch im Frühling auf Rang zwei lagen.

Am selben Tag kam auch die Tochter

Wer jetzt glaubt, es hätte nicht besser kommen können für Reiss, der irrt aber gewaltig. Kam doch am Sonntag auch seine Tochter Ella zur Welt. „Deswegen konnte ich danach in der Kantine meine drei gehaltenen Elfmeter nicht wirklich feiern. Mein Vater übrigens auch nicht (lacht). Aber das holen wir jetzt die nächsten Tage nach“, verriet Reiss.

Aber natürlich ist dem USC-Eigengewächs bewusst, dass dieser Tag etwas Besonderes war: „Drei Elfmeter halten und ein Kind bekommen, das macht mir bestimmt so schnell keiner mehr nach.“ Luftsprünge will er mit seinen Mallersbachern jetzt trotzdem nicht machen: „Wenn wir weiter so viel Spaß am Kicken haben und

die Ka meradschaft so gut passt, dann reicht mir das schon.“ Und eine Bitte an die NÖN hatte er noch: „Versprich mir, dass du mich anrufst, wenn ein anderer es schafft.“