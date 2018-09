In anderthalb Wochen ist es wieder so weit: Am Sonntag, den 7. Oktober, findet DAS Laufhighlight in Hollabrunn statt, der 4. Hollabrunner 4Keller gassenLauf, gleichzeitig die Abschlussveranstaltung des Schmidataler Laufcups. Im Vorjahr waren schon knapp 700 Läufer aller Altersklassen am Start.

Gratis-Massagen für alle Läufer

2016 in einem Online-Publikumsvoting um sechstschönsten Laufbewerb in Österreich gekürt, zeigt sich die Bezirkshauptstadt wieder von ihrer attrak tivsten Seite: Auf dem Programm stehen viele Bewerbe (siehe unten) mit dem Höhepunkt des klassischen Zehn Kilometer-Bewerbs, der durch vier Hollabrunner Kellergassen und den angrenzenden hügeligen Naturraum führt.

Neu sind heuer der 3x3-km-Teambewerb zum Hollabrunner Schulcup mit getrennten Wertungen für U15 und U20 sowie die Wertung für die „Laufinitiative 2020“, einer in Kooperation mit dem Landesschulrat für Niederösterreich gestarteten Veranstaltungsserie für Volksschulen. Auf die Gewinner aller Bewerbe und aller Altersklassen warten übrigens eigens kreierte Kellerkatzentrophäen.

Aber auch abseits des Laufes wird einiges geboten. „Das Rahmenprogramm ist heuer noch attraktiver als in den Vorjahren“, verspricht Eva Tröthann, Obfrau des Hollabrunner Lauftreffs. Die TheraNova Praxisgemeinschaft Hollabrunn bietet etwa am Veranstaltungstag gratis Massagen für alle Läufer und darüber hinaus ein vielfältiges Informations- und Beratungsprogramm an.

Unmittelbar vor jedem einzelnen Bewerb ruft Fitnesstrainerin Silvia Scott zum gemeinsamen Warm-up auf, beim Start und auf der Strecke feuern Cheer leadergruppen des Union Tanzteams die Läufer kräftig an, unterwegs sorgen Labestationen für Stärkung und Erfrischung.