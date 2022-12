50er-Geschenk Retzer lief Marathon am "Originalschauplatz" in Griechenland

Andreas Wieser, etwas erschöpft aber glücklich im Panathinaiko-Stadion in Athen nach dem erfolgreichen Marathonlauf. Foto: Wieser

D en Marathonlauf am Originalschauplatz in Griechenland absolvierte kürzlich der Retzer Andreas Wieser. Er legte die 42,195 km von Marathon nach Athen "in einer guten, altersgerechten Zeit".