Flag-Football-Nationalteam jubelt über WM-Bronze

Das österreichische Flag Football-Nationalteam der Damen hat sich international bereits des Öfteren einen Namen gemacht. Nachdem die EM 2019 auf dem dritten Rang abgeschlossen wurde, landeten die Österreicherinnen bei der diesjährigen WM in Jerusalem Ende des Jahres erneut auf dem Treppchen.

Im Spiel um Platz drei wurde Brasilien mit 26:13 geschlagen und somit WM-Bronze nach Hause geholt. Weltmeister wurden die USA, die Silbermedaille ging an das Team aus Mexiko.

Hollabrunnerin mit einer defensiven Top-Leistung

Einen wesentlichen Anteil an dem WM-Erfolg hatte Teresa Müllebner. Die gebürtige Hollabrunnerin konnte als Cornerback in der Defense einen starken Rückhalt für ihr Team leisten. „Dritter bei einer Weltmeisterschaft zu werden ist ein unbeschreibliches Gefühl“, waren Müllebner und ihr Team mitsamt den Betreuern – darunter Headcoach Walter Demel und Defense-Coach Martina Beisteiner – in wohlverdienter Feierlaune.

Dabei stand die Teilnahme an der WM auf wackeligen Beinen: „Eine Woche vor Beginn verschärfte Israel seine Einreisebestimmungen, weshalb es unsicher war, ob wir überhaupt teilnehmen dürfen. Zum Glück bekamen wir eine Sondergenehmigung.“ Die gesteckten Ziele wurden bei Weitem übertroffen. „Wir wollten zumindest unter die Top-Acht kommen“, erklärte Müllebner.

Der nächste Halt: World Games 2022

Damit wäre man für die World Games 2022 in den USA qualifiziert. Als dieses Vorhaben erfüllt war, spielten sich die Österreicherinnen ohne Druck bis zur Bronze-Medaille.

„Bei den World Games möchte ich auf jeden Fall dabei sein.“ Dafür nimmt die Wahl-Vorarlbergerin etliche Pendelkilometer zu den Trainingscamps in Wien auf sich. Diese sollen sich dann im Juli bezahlt machen ...