Schöngraberner NFL-Traum: „Sie sind hart, aber ich härter“

Seine Augen strahlen, wenn er über die kurze Zeit in Miami spricht, und das, obwohl „es keinen Muskel gab, der mir nicht wehgetan hat“: Felix Berger aus Schöngrabern war als einziger Österreicher beim „The Podyum Preps All-American Bowl“. Einem Camp, bei dem frühere NFL- und College-Coaches Footballspieler aus den USA und Europa begutachten.

„Ich hab‘ einfach blind drauf los probiert“, erinnert sich der 19-Jährige drei Jahre zurück. Das amerikanische Leben habe ihn immer schon fasziniert, also hat er sich mit den USA beschäftigt und ist dabei auf den Nationalsport gestoßen. Was ihn am Footballspiel so beeindruckt?

„Dass bei einem Sport, der so aggressiv ausschaut, so viel Kopf dahinter ist. Es ist ein sehr strategisches Spiel, viel ärger als Schach.“ Darum dauerte es einige Zeit, bis er den Durchblick hatte. „Die erste Zeit war ich nur ein Bankwärmer und hatte keine Spielzeit“, wurde der Receiver nur ab und zu eingewechselt. Das wollte er ändern und begann härter zu trainieren, manchmal mehr als sechs Stunden am Tag, ganz nach dem Motto: „Hard work pays off.“

Nicht nur Berger selbst, auch seine Trainer von den Vienna Vikings bemerkten eine Steigerung. Einer riet dem 19-Jährigen, sich bei einem Footballcamp anzumelden, bei dem Coaches aus Amerika in Wien sein werden, um nach Talenten zu suchen.

„Die amerikanischen Coaches haben mich dann eingeladen, zur All-American Bowl zu kommen“, strahlt der junge Footballer. Für ihn war klar: Egal, was kommt, er wird im Dezember nach Miami fliegen. Einige Wochen vor seinem Abflug hat er sich an der Hand verletzt – das konnte im Spiel zum Problem werden, denn: „Meine wichtigste Aufgabe als Receiver ist es, den Ball zu fangen.“ Noch kurz vor dem Abflug hatte Felix Berger große Schmerzen, doch er ließ sich nicht abhalten: „Der Schmerz ist nur im Kopf, ich muss ihn einfach ausblenden.“

„Mit Amerikanern zu spielen war das Größte – wow!“

In Miami fand er sich dann unter 70 Prozent Amerikanern wieder, die bereits ihr ganzes Leben Football spielen. „Es war das Größte für mich, endlich mit Amerikanern spielen zu dürfen. Das war ... wow!“

Was war der größte Unterschied zwischen den amerikanischen Footballspielern und jenen aus Europa? „Ihre Toughness, also ihre Härte. Sie haben eine ganz andere Einstellung, gehen mit 110 Prozent ins Spiel und fetzen alles um, was ihnen im Weg steht.“ Das Verständnis für das Spiel selbst hätten sie im Blut.

Abschrecken ließ sich der Schöngraberner davon aber nicht. Er wusste, dass die Amerikaner in manchen Bereichen besser sind als er. „Ich hab‘ mir gedacht: Sie sind hart, aber ich bin härter.“ So ist er in jeden Kontakt mit 100 Prozent hineingegangen, hat die Schmerzen ausgeblendet. Sein Trikot mit der Nummer eins war bereits am ersten Tag zerrissen. Das brachte ihm Anerkennung seiner Mitspieler aus den USA. Das größte Lob eines Trainers: „You are a warrior, man!“

Bergers Idol war eine gedankliche Hilfe

Hier half ihm der Gedanke an sein Idol, Deebo Samuel, Wide Receiver bei den San Francisco 49ers. „Er ist nicht der Typ für meine Position“, sei der Körperbau anders als bei klassischen Receivern. Aber Samuels Art zu spielen, mache das wett.

Nach drei Tagen Training kam es dann in Miami zum Spiel. „Da war ich der Receiver, der die meisten Pässe zugespielt bekommen hat. Das bedeutet, die Quarterbacks hatten Vertrauen in mich.“

Jetzt sichten College-Coaches das Videomaterial und melden sich bei den Spielern. Sein Wunsch: „Ich geh‘ auf ein US-College, spiele Football und dann geht‘s zur NFL“, spricht Felix Berger, der vorher noch das Bundesheer absolviert, von seinem großen Traum, der National Football League.