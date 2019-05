Weit über 200 Fans auf dem Ravelsbacher Sportplatz am Sonntagnachmittag und kein einziger Fußballer weit und breit. Was ist passiert? Es war American-Football-Time! Die Air Force Hawks empfingen die Klosterneuburg Broncos am vierten Spieltag der AFL Division IV (Anm.: fünfthöchste Spielklasse Österreichs).

Der Hintergrund bestand darin, dass im Kader der Hawks, des Heeressportvereins aus Tulln und Langenlebarn, auch sieben Ziersdorfer stehen, die zusätzlich noch Flag Football für die Ziersdorf Wolves spielen. Und da die Tullner keinen eigenen Platz haben, kam die Idee auf, zum ersten Mal ein American-Football-Spiel im Bezirk auszutragen. „Mastermind“ war Wolves-Obmann Andreas Kreuter, dessen Vater Wolfgang Nachwuchstrainer in Ravelsbach ist und den Kontakt herstellte. „Es war ein voller Erfolg, bei uns war ordentlich was los“, strahlte Kreuter. Die Stimmung war nach dem 26:0-Heimsieg der Hawks noch besser, wie Kreuter bestätigte: „Es kommt im Football nicht so oft vor, dass der Gegner keinen Punkt macht. Also eine perfekte Premiere.“ Auch sportlich war es ein voller Erfolg, liegen die Air Force Hawks im Moment voll auf Play-off-Kurs.

Stellt sich die Frage, wieso die Ziersdorf Wolves eigentlich nur im Flag und nicht auch im Tackle Football ein Team stellen. „Das war ursprünglich auch geplant, aber das ist alles eine Frage des Kaders. Um eine Saison ordentlich zu spielen, bedarf es mindestens 35 Mann im Kader. Alles andere hat keinen Sinn“, weiß Kreuter. „Das schaffen wir momentan nicht.“ So sind seine Ziersdorfer derzeit nur im Flag Football aktiv, wo ebenfalls gerade die neue Spielzeit in der „Flag for Fun-Einsteigerliga“ begann. Auch hier wollen die Wolves noch nicht in den reglementierten Spielbetrieb einsteigen – noch nicht. „Klar, es wäre derzeit schon möglich, aber wir wollen uns langsam entwickeln und eine gesunde Basis auf bauen“, erklärt Kreuter.

Wird es in Zukunft trotzdem wieder American-Football-Spiele im Bezirk Hollabrunn geben? Ja, wenn es nach Kreuter geht: „Wir überlegen, ein Benefizspiel im Herbst zu machen und nächstes Jahr wieder ein Meisterschaftsspiel, in Absprache mit dem SV Ravelsbach. Vielleicht auch mehr als nur eines.“