Bewerb in Maissau: Ein Zeichen für Inklusion

Zu einer Premiere kommt es am 1. Mai 2023 in Maissau. Veranstalter Markus Gschwentner und Co. planen im Rahmen des Maissauer 2/4 Duathlons zwischen der österreichischen Staatsmeisterschaft für Erwachsene und den nationalen Nachwuchstitelkämpfen die Austragung des allersten Paraduathlons in der Amethyststadt. Gleichzeitig wird es auch Premiere für die erste öster reichische Para-Meisterschaft im Duathlon sein.

„Es ehrt uns, ein Teil der Parasport-Geschichte in Österreich sein zu dürfen“, freut sich Gschwentner schon. Im Rahmen der Inklusion und der Weiterentwicklung des Parasports im österreichischen Triathlonverband kam der ÖTRV-Paraverantwortliche Oliver Laaber ins Gespräch mit Gschwentner. „Nach langen Überlegungen und Planungen ist es uns gelungen, diese ersten Titelkämpfe im Paraduathlon auszuschreiben. Wir freuen uns schon“, lautete das erste Statement von Laaber. In insgesamt sechs Behindertenklassen wird dabei um Gold, Silber und Bronze gekämpft.

Erstes Highlight ist die Headlight-Challenge

Erster Programmpunkt 2023 beim LURS Maissau wird aber die 11. Headlight-Challenge am Samstag, 7. Jänner, um 18 Uhr sein. Dann geht es in die Laufschuhe, alle Infos und die Anmeldung: www.lurs.at