Countdown für Maissauer Sporttage läuft

Werbung

Am Sonntag, 30. April, und Montag, 1. Mai, ist Maissau wieder der Nabel der niederösterreichischen Ausdauersportwelt. Dann finden nämlich die Maissauer Sporttage statt, die heuer wieder mit einem Programm der Extraklasse aufwarten.

„Unser Motto heißt nicht umsonst: Top- trifft Breitensport. Egal, ob Einsteiger oder Profi, bei uns ist für jeden etwas dabei“, freut sich auch schon Organisator Markus Gschwentner vom Veranstalterverein LURS Maissau. Im Vorjahr waren an die 500 Sportler in der Amethyststadt am Start, auf eine ähnliche Zahl hoffen Gschwentner und Co. auch heuer. Aber was genau steht am Plan? Wir haben den großen Überblick:

Sonntag, 30.4.

Der Tag des Herren steht im Zeichen der Laufbewerbe, die um 14 Uhr mit den Kinder- und Schülerbewerben starten. Start und Ziel – wie übrigens bei allen Bewerben an diesen zwei Tagen – ist das FF-Haus im Mitterfeld. Um 16 Uhr erfolgt der Startschuss zum Maissauer Amethyststadtlauf auf der neuen, 2,5 Kilometer langen Runde, die im Hauptlauf viermal absolviert werden muss. Daneben gibt es noch den Genießerlauf über 5 km und einen Nordic Walking-Bewerb. Dieser Lauf ist auch Startveranstaltung des Waldviertler Laufcups und Teil des österreichischen Volkslaufcups.

Montag, 1.5.

Am Tag der Arbeit werden die Duathleten ins Schwitzen kommen. Um 10 Uhr geht es mit dem 12. Maissauer 2/4 Duathlon Double Classic bei den Herren los, während die Damen um 10.45 Uhr starten. In diesem Rahmen finden auch die österreichischen Staatsmeisterschaften und die Landestitelkämpfe von Niederösterreich, Wien, dem Burgenland und Salzburg statt.

Um 13.30 Uhr gibt es eine Premiere: die ersten österreichischen Paraduathlon-Meisterschaften. Letzter Programmpunkt sind dann ab 14.45 Uhr die österreichischen Meisterschaften Duathlon Sprint für Schüler A, Jugend und Junioren. Alle Detailinfos, die Anmeldung und den Zeitplan gibt es unter www.lurs.at.