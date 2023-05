Lauf-Spektakel und Duathlon-Stars in Maissau

Zwei Tage lang war Maissau Mittelpunkt der österreichischen Ausdauersportszene. Und perfektes Wetter gepaart mit 500 Teilnehmern in allen Bewerben und Disziplinen sorgten für ein Lächeln auf dem Gesicht von Markus Gschwentner, Obmann des Veranstaltervereins LURS Maissau.

Alles begann am Sonntag mit dem Maissauer Amethyststadtlauf über fünf bzw. zehn Kilometer. Philipp Gintenstorfer setzte sich in 34:26 Minuten gegen seinen stärksten Konkurrenten Alex Leutgeb (34:51) durch und gewann. Das Podium komplettierte Karl Siederer vom SV Stetteldorf. Bei den Damen gewann – mit knappem Vorsprung – Jutta Eppich vom LCA Hochschwab in 45:58 vor Regina Stangl (46:03) und Marion Kandler. Bei den 5-km-Bewerben sorgten rund 50 Läufer und Walker für Bewegung, sie wurden ebenso von der FF Maissau mit Speisen und Getränken bis zur Siegerehrung versorgt.

Österreichische Elite begeisterte die Zuschauer

Am Montag stand dann alles im Zeichen des Duathlons. Der absolute Höhepunkt war die Staatsmeisterschaft, „wo alles, was Rang und Namen hatte, am Start war“, wie Gschwentner stolz berichtete.

Sandrina Illes und Lukas Hollaus konnten dabei ihre Titel verteidigen. Nach der knapp verpassten WM-Medaille vor zwei Tagen auf Ibiza sicherte sich Illes, knapp vor Triathletin Julia Hauser, ihren bereits zehnten nationalen Titel im Duathlon. Hollaus, der sich im Vorjahr als erster Athlet überhaupt über vier Staatsmeistertitel in einem Jahr freuten konnte, sicherte sich seinen zweiten Duathlontitel überlegen.

Ein Rekordstarterfeld von über 280 gemeldeten Athleten ging auf die Strecke über 7 km Laufen, 30 km Radfahren und 3,5 km Laufen. Illes konnte sich um 13 Sekunden gegenüber der Olympiastarterin im Triathlon, Hauser, und der Vorjahreszweiten Susanne Aumair durchsetzen.

Illes legte Grundstein für Sieg mit Radattacke

„Ich hatte am Rad durch mein Zeitfahrrad einen Vorteil gegenüber Julia, die mit dem Rennrad teilnahm. Beim Laufen war es sehr knapp und wir waren ähnlich stark. Auf der Radstrecke habe ich dann attackiert, konnte mich absetzen und den Vorsprung bis ins Ziel halten“, so Illes.

Bei den Herren siegte Hollaus klar vor Sebastian Fuchs und Sebastian Aschenbrenner. „Es ist überraschend gut gelaufen, aber ich war nicht am Limit“, freute sich der Sieger.