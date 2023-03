Maissauer Premiere für ein Doppelevent

Werbung

Erstmals werden vom SV LURS Maissau gemeinsam ein Crossduathlon und Crosslauf veranstaltet – mit Start und Ziel in der Amethystwelt. Dieses Lauf- und Radsportspektakel wird am Samstag, den 11. März, über die Bühne gehen – übrigens schon zum 18. Mal in Maissau zum Saisonausklang der Crosssaison.

Die Bewerbe sind offen für alle Hobby- und ambitionierte Läufer und Nordic Walker sowie Radfahrer. Das Programm ist vielfältig: Start des Crossduathlons ist um 10.30 Uhr, der Crosslauf findet um 14 Uhr für Kinder und ab 14.30 Uhr für Erwachsene, sprich Nordic Walking. Fun-Bewerb über 3,5 Kilometer und den ClassicBewerb über 7 km.

Die Lauf- und Radstrecken werden auf den attraktiven Abschnitten der Wald und Forstwegenetzes um die Amethystwelt stattfinden. „Ich denke, wir haben da ein attraktives Angebot auf die Beine gestellt, hoffentlich wieder mit gutem Wetter, wie schon im Vorjahr“, meint LURS-Obmann Markus Gschwentner.

Alle Details, Startzeiten und Wertungsklassen sowie die Anmeldung finde Sie unter www.lurs.at