MGV Seefeld-Kadolz endlich wieder oben

Ein Ausrufezeichen setzte der Miniaturgolfverein Seefeld-Kadolz. Bei der vierten Landesmeisterschaftsrunde des NÖ-Bahnengolfverbandes in Bad Vöslau konnten sich die Seefeld-Kadolzer Miniaturgolfer in Szene setzen.

Von acht teilnehmenden Vereinen erreichten die Seefeld-Kadolzer hinter dem „Heimsieger“ Bad Vöslau den zweiten Platz und steigen somit in die höchste Kategorie Niederösterreichs auf, die Landesliga. Denn eigentlich spielen die Weinviertler ja in der Oberliga, wo es mit dem größten Konkurrenten BGC Wieselburg ein ständiges Hin und Her gab und letztendlich wenige Schläge für die Mostviertler entschieden.

Doch auch Rang zwei reichte zum Aufstieg in jene Klasse, wo man bereits vor der Corona-Pandemie spielte. Für Obmann Georg Jungmayer, selbst Teil der Mannschaft, war es „ein großartiger Erfolg, welcher mit unseren Mitgliedern demnächst auf der Heimanlage gefeiert wird“.

Auch für die Einzelspieler des MGV Seefeld-Kadolz war diese Runde erfolgreich: In der Kategorie Schüler wurde Sabrina Schichta Erste, Elisabeth Bayer bei den Damen, genauso wie Igor Qualich bei den Senioren I und Günther Lakits bei den Senioren II – übrigens dicht gefolgt von Jungmayer.