Grund zum Feiern gab es beim Miniaturgolfverein Seefeld Kadolz: Zum einen fand das Weinland-Pokalturnier der Bahnengolfer statt und zum anderen wurde der 45. Geburtstag gefeiert – mit Georg Jungmayer an der Vereinsspitze seit dem Gründungsjahr 1975.

Zuerst zum Turnier: 58 Starter und zehn Mannschaften nahmen daran teil, für die Gast geber des MGV Seefeld-Kadolz gab es einen Sieg und drei zweite Plätze in den Teambewerben sowie drei Stockerlplätze im Einzel. Das hohe Niveau ließ sich auch der geschäftsführende Gemeinderat Elmar Helletz gruber nicht entgehen.

Dann wurde das Jubiläum zelebriert, wobei Jungmayer betonte, „dass es gerade in der Gründerzeit nicht einfach war, diese Sportart in einer kleinen Gemeinde im Pulkautal präsent zu machen“. Doch einige junge Mitbürger, welche auch die Bahnen mit Jungmayer persönlich aufbauten, nahmen bereits 1975 an einem Miniaturgolf turnier in Zwettl teil.

Premierenpokal hat heute noch Ehrenplatz

Und konnten dabei auch einen Pokal, welcher vom damaligen Landeshauptmann Andreas Maurer überreicht wurde, mit nach Hause nehmen. „Dieser allererste Pokal hat natürlich einen schönen Ehrenplatz im Clubhaus, welches inzwischen aufgrund unserer erfolgreichen Turnierteilnahmen mit über 250 Ehrenpreisen geschmückt ist“, erzählt Jungmayer sichtlich stolz.

45 Jahre MGV Seefeld-Kadolz und 45 Jahre Obmannszeit von Jungmayer gehen zudem noch in die Vereins- und Gemeindegeschichte von Seefeld-Kadolz ein. Er darf sich somit als längstdienender Obmann der Seefeld-Kadolzer Vereine auszeichnen. Diese Auszeichnung wurde auch von der Marktgemeinde Seefeld-Kadolz mit Ehrenurkunden, welche von Helletzgruber nach einer kurzen Laudation feierlich überreicht wurden, gewürdigt.