Seefeld-Kadolzer Bahnengolfer feierten Jubiläum standesgemäß

Ein anstrengendes, arbeitsreiches, aber auch sehr erfolgreiches Sportwochenende ging im August für den Miniaturgolfverein Seefeld-Kadolz vorüber. Zum 24 Mal fand das internationale Weinland-Wanderpokalturnier statt, zudem feierte der Verein 50 Jahre Miniaturgolfanlage und das 50te Jahr von Georg Jungmayer als Obmann.

Los ging es allerdings mit einem Publikumsturnier, bei welchem schon angereiste Spitzenspieler aus Deutschland, Tschechien, Slowakei und Österreich mit den Spielern des Heimvereines ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten. Erster Höhepunkt war dann die Eröffnungsfeier, bei der viele prominente Gäste begrüßt werden konnten - wie die Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer und Melanie Erasim oder ASKÖ-Präsident Rupert Dworak.

Dabei präsentierte Jungmayer einen Streifzug durch die Vereinsgeschichte: „Wenn ich heuer so auf die Regale im Clublokal blicke, dann sind dort mehr als 250 Ehrenpreise, welche unsere Mannschaften gewonnen haben, ausgestellt!“ Eine große Überraschung für Jungmayer war die Überreichung von zahlreichen Ehrenpreisen und Urkunden sowie einer wunderschönen Torte.

Gastgeber räumten bei den Pokalen ab

Zum Sportlichen: Der Turnierverlauf war für den Verein, welcher schon viele Turniere ausgetragen hatte, Routine und es wurden wieder hervorragende Rundenergebnisse gespielt – bei insgesamt sieben gespielten Runden an zwei Wettkampftagen. Die Gastgeber räumten ebenfalls ordentlich ab: Elisabeth Bayer gewann den Bewerb Senioren II weiblich, Ivana Auxtova den Bewerb Senioren I weiblich. Für Igor Qualich, mehrfacher slowakischer Meister, holte für den MGV Seefeld-Kadolz Platz eins bei den Senioren II männlich.

In der allgemeinen Klasse gab es die Plätze zwei (Claudia Floh) und drei (Sabrina Silvia Schichta) für die Seefeld-Kadolzer bei den Damen und Rang drei für Günther Lakits bei den Herren. In der Teamwertung holte die Mannschaft MGV Seefeld-Kadolz III (mit Bayer, Lakits, Qualich und Peter Schichta) den zweiten Platz. Und schließlich siegte eine österreichische Auswahl mit Bayer und Qualich noch in der Länderwertung.