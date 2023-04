Basketball-Schüler stiegen bei Premiere auf

Werbung

Zum ersten Mal nahm die Mittelschule Hollabrunn, unter Trainer Tobias Hofstetter, an einer Basketball-Schülerliga teil. Dabei gibt es verschiedene Bewerbe, darunter auch eine Unter-13, an der keine Vereinsspieler teilnehmen dürfen. Vor allem die 2cs hat in ihrem Sportunterricht am Nachmittag fleißig trainiert und stellte damit auch die meisten Spieler. Mit dem Zug reiste das Team nach Baden und dort wurden zwei Spiele gegen die Mittelschule Ebergassing, welche auch zum ersten Mal teilnahm, und gegen das BG Baden gespielt.

Die Hollabrunner Schüler zeigten dabei ihr Talent und die harte Trainingsarbeit wurde belohnt: Gegen Ebergassing wurde mit 20:12, gegen Baden mit 22:16 gewonnen. Somit wurde die MS Turniersieger und tritt jetzt im Mai gegen Maria Enzersdorf und Traiskirchen an, welche ebenfalls ihre ersten Turnier gewannen.