Bronze bei Premiere für Hollabrunner Schul-Basketballer

Das Basketball Schülerliga-Team der Mittelschule Hollabrunn schaffte es bei der ersten Teilnahme in diesem Bewerb gleich ins Landesfinale. Dort wurde das Halbfinale gegen das Sportgymnasium Maria Enzersdorf gespielt. Die Weinviertler Mannschaft musste sich hier gegen den späteren Landesmeister geschlagen geben.

Im kleinen Finale wurde es gegen die Mittelschule Gerasdorf dann besonders spannend: Zu Beginn konnte Gerasdorf mit drei schnellen Körben in Führung gehen. Nach einer kurzen Auszeit zeigte Hollabrunn dann ein anderes Gesicht und schaffte den Ausgleich. Bis zum Schluss war das Spiel sehr ausgeglichen und jeder Korb konnte die Entscheidung bringen. In der letzten Minute gelang Simon Haslinger ein besonders Wichtiger und er brachte die Mittelschule mit vierPunkten in Führung. Mit einer starken Verteidigungsleistung holten sich die Schüler und Schülerinnen aus der Bezirkshauptstadt dann den Sieg und somit den starken dritten Platz in Niederösterreich.