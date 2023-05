Beachvolleyball-Saisonstart in Hollabrunn

Am Wochenende fand im Hollabrunner Beachcenter der erste Stopp der diesjährigen „12ndr Beach Series“, die größte Zwei-gegen-Zwei-Hobby-Beachvolleyball-Turnierserie Österreichs, die seit 2019 jährlich stattfindetstatt.

Zittern mussten die Organisatoren rund um den Obmann des Stockerauer Beachvolleyballvereins Zwölfender, Michael Gahler, im Vorfeld nur aufgrund der ungünstigen Wettervorhersage. Bis auf eine kurze Regenunterbrechung verlief dann aber alles reibungslos.

Die Freude über die vielen Teilnehmer, 16 Damen-, 18 Herren- und 32 Mixed-Teams, bereits beim ersten Stopp war groß. Auch spielerisch bekamen die Zuseher etwas geboten. „Die Spiele waren wirklich auf sehr hohem Niveau, dafür, dass es das erste Turnier nach der langen Winterpause war“, freute sich Gahler. Den Sieg bei den Herren sicherten sich Rene Decrinis und Harald Bergner als „2 Boys 1 Ball“. Bei den Damen setzten sich Melanie Pilz und Nora Podrimaj als „Chaos am Netz“ durch.

Der Mixed-Bewerb brachte den ersten Sieg für den Veranstalter: Benjamin Arocker und Isabella Frey von den Zwölfendern setzten sich als „AceRock Baby“ durch. „Es war eigentlich ein rundum gelungener Auftakt“, meinte der Obmann. Die Vorfreude auf die weiteren Stationen der Tour ist aufgrund des gelungenen Auftakts bereits groß.

Bereits am Wochenende geht es im burgenländischen Podersdorf weiter. „Das ist immer ein besonderes Flair direkt am Neusiedler See“, sagte Gahler. Die Generalprobe war dabei das Austrian Masters-Turnier, dass am Wochenende in Neusiedl stattfand.