Hollabrunner Schüler sind beim Landesfinale dabei

Über die Bezirksmeisterschaften werden die Quali-Plätze für das Landesfinalturnier vergeben. Vergangenen Freitag fand jenes des Bezirks in Hollabrunn statt. Dabei konnte das Team des Erzbischöflichen Gymnasiums Hollabrunn mit der Qualifikation für das Landesfinalturnier am 9. Juni in Tulln einen großen Erfolg feiern.

Die Mannschaft, bestehend aus Rafael Sack-Lang, Theresa Hebenstreit, Emily Grusch, Theresa Leeb, Dorian Riepl und Luis Gelles (v.l.), zeigte sich in Hochform. Nach dem Gruppensieg gelang es dem Team sogar die als Favoriten gehandelte Mannschaft des BG Hollabrunn zu besiegen.