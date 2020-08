Der Nachwuchs der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn trumpfte bei den österreichischen Meisterschaften im Beachvolleyball einmal mehr auf.

So eroberten Emma Hohenauer und Rebecca Rihs in der Altersklasse U21 in Klagenfurt den siebenten Platz. Die 13-jährige Lilli Hohenauer holte mit der Wienerin Lia Berger wiederum mit zwei Siegen den 13. Platz.

In der U19 belegte Lilli Hohenauer den siebenten Platz und Rebecca Rihs den fünften Platz, während Emma Hohenauer die ganz große Sensation gelang: Sie sicherte sich mit ihrer Partnerin Martha Vassilakopoulos, die bei Sokol spielt, den zweiten Platz.

Lilli Hohenauer und Berger errangen sich zudem in der U15 den Meistertitel, während bei den Burschen Simon Hauck und Paul Hohenauer als jüngstes Team den neunten Platz erreichten.

Auch in der U17 waren die UNIONvolleys erfolgreich: Lilli Hohenauer und Berger belegten den zweiten Platz und Emma Hohenauer eroberte mit der Steirerin Valentina Mogg Bronze.