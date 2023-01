Neue Partnerin für Franziska Friedl gesucht

Werbung

Höchst turbulente Wochen liegen hinter der Münichsthalerin Franziska Friedl. Kurz vor Weihnachten trennte sich die 25-Jährige überraschend von Partnerin Katharina Holzer, mit der sie im Vorjahr immer besser harmonierte und erste Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene einfahren konnte.

Die Gründe? Friedl klärt auf: „Kathi wird sich 2023 auf ihr Studium konzentrieren und hätte nicht mehr so viel Zeit gehabt, wie notwendig wäre, um auch international erfolgreich zu sein. Außerdem war die Distanz zwischen Klagenfurt (Holzers Wohnort, Anm.) und Wien nicht ideal, weshalb wir beschlossen haben, die Zusammenarbeit zu beenden.“ Allerdings ist ein gemeinsamer Turniereinsatz bei ausgewählten Events heuer dennoch möglich.

Kurios: Nummer fünf im Land und trotzdem alleine

Jetzt steht die Weinviertlerin aber vor einem großen Problem, denn Friedl/Holzer waren Österreichs Paar Nummer drei hinter Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig sowie den Klinger-Schwestern Dorina und Ronja. „Und viel mehr Paarungen mit professionellem Anspruch gibt es hierzulande nicht. Also eine neue Partnerin zu finden, welche die gleichen Ambitionen hat, wird schwer“, seufzt Friedl.

So wird es wohl darauf hinauslaufen, mit wechselnden Partnerinnen an den Start zu gehen, was die Weinviertlerin aber positiv sieht: „So wird auch mein Spiel abwechslungsreicher und anpassungsfähiger.“ So wie zum Jahresabschluss im niederländischen Den Haag, wo die Studenten-Europameisterin von 2019 mit Verena Freiberger spielte und wo das Duo bei der Beach Pro Tour in der Halle Platz fünf belegte.

Wie geht es für Friedl weiter? Neben Training und der Suche nach möglichen Partnerinnen wartet sie sehnsüchtig auf den neuen Turnierplan für die internationale Tour. „Denn das Feuer brennt stärker denn je, dass ich mir auch dort einen Namen mache“, so Friedl.