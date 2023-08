Ziersdorfer Beachvolleyball-Ass wieder auf dem Podium

Die win2day Beach Volleyball Tour PRO ist die höchste Beach- volleyball Serie Österreichs. Im vorarlbergerischen Wolfurt fand am vergangenen Wochenende das nächste Top-Turnier statt. Mittendrin statt nur dabei die 16-jährige Ziersdorferin Lilli Hohenauer von den UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn.

Sie stürmte mit Partnerin Lia Berger souverän durch die Gruppen- und Finalphase, zog ohne Satzverlust ins Halbfinale ein. Dort schlugen die starken Tschechinnen Karin Zolnercikova/Marketa Slukova Berger/Hohenauer 21:16, 21:12. Die erst 16-jährigen ÖVV-Youngsters, die in der kommenden Woche bei der U20-Europameisterschaft in Riga im Einsatz sind, waren im ersten Satz lange auf Augenhöhe, im zweiten konnten sich Zolnercikova/Slukova hingegen früh absetzen.

Das Bronze Medal Match bestritten Berger/Hohenauer dann gegen Michaela Wengler/Katharina Mascherbauer. Die Youngsters wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegten das Überraschungsteam 21:17, 21:18. Für Berger/Hohenauer bedeutet Bronze in Wolfurt die vierte Medaille auf der win2day BV Tour PRO 2023. Sie gewannen bereits das Podersdorf Open, wurden Zweite beim Baden Open und Dritte des PRO Beach Battle Masters in Seewalchen am Attersee.

„Dass wir bei den Turnieren so gut abschneiden, ist für uns doch etwas überraschend. Wir sind schließlich noch sehr jung und deshalb weniger erfahren als die meisten anderen Spielerinnen. Aber wir haben viel trainiert und sind daher gut vorbereitet“, so Berger. Hohenauer betonte, dass Wolfurt auch eine sehr gute Vorbereitung auf die bevorstehenden Europameisterschaften (U20 und dann U18) gewesen sei. „Die Spiele hier waren sicher hilfreich!“