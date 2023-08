Zweites EM-Silber für Hollabrunner Beachvolleyball-Talent

Die Hollabrunnerin Lilli Hohenauer schlug bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften der U18 in der vergangenen Woche erneut zu. Mit ihrer Partnerin Lia Berger holte die 15-Jährige in Madrid Silber - ein Kunststück, das den beiden Nachwuchstalenten bereits im vergangenen Jahr gelungen war.

Bereits der Start ins Turnier gelang den beiden Österreicherinnen perfekt. Sie besiegten Lea Giljusic/Mara Eva Markovic aus Kroatien in zwei Sätzen klar mit 21:13 und 21:10. Auch ihre beiden weiteren Gruppenspiele gewannen Hohenauer/Berger jeweils klar mit 2:0. Im Achtelfinale am Samstag schlugen sie zunächst die Griechinnen Eleni Alexoglou/Myrto Paschalaki mit 21:9 und 21:18. Im Viertelfinale wenige Stunden später ließen sie auch den Polinnen Paulina Labuz/Julia Radelczuk mit 21:17 und 21:17 keine Chance.

Ohne Satzverlust ins Finale

Ohne Satzverlust zogen sie daher ins Semifinale ein. Gegen die Niederländerinnen Trijntje Veerbeek/Floor Hogenhout brauchten Hohenauer und Berger nur 28 Minuten. 21:16 und 21:11 lautete der Endstand zugunsten der Österreicherinnen.

Diesen Schwung nahmen Hohenauer/Berger ins Finale mit und erarbeiteten sich eine 13:9-Führung gegen die Lokalmatadorinnen Sofía Izuzquiza/Marta Carro Márquez. Danach riss allerdings der Faden und die Spanierinnen übernahmen mit sieben Punkten in Folge das Kommando. Mit 19:21 mussten die Österreicherinnen ihren ersten Satz des gesamten Turniers abgeben. Im zweiten Satz zeigten die Nachwuchstalente wieder ihre Klasse, entschieden diesen mit 21:16 für sich und erzwangen damit einen Entscheidungssatz. Nach ausgeglichenem Beginn konnten die um ein Jahr älteren Spanierinnen mit 9:5 in Führung gehen. Zwar kämpften sich die Österreicherinnen noch einmal auf zwei Punkte heran, mussten sich am Ende allerdings mit 12:15 geschlagen geben.

Mit ihrem Vize-Europameistertitel zeigten Hohenauer/Berger einmal mehr und bereits zum zweiten Mal in zwei Wochen ihr großes Potenzial. Bei der U20-EM in Riga, die in der Woche zuvor stattgefunden hatte, waren die beiden sensationell Vierte geworden.