NÖN-Sportlerwahl biegt auf die Zielgerade

Jeder Klick zählt! Fünf Sportlerinnen und fünf Sportler aus unserer Region rittern um den begehrten Titel. Und noch bis 4. Februar können Sie auf nön.at/sportlerwahl für Ihren Favoriten abstimmen.

Bei den Damen herrscht Hochspannung, liegen doch Golf-Ass Emma Spitz und Handball-Shooting-Star Lena Pfeifer fast gleichauf vorne. Mal schauen, wer noch mehr Fans mobilisieren kann ...

Bei den Herren führt der Top-Schütze Florian Schneider vom JSC Hollabrunn, allerdings hat Triathlet Julian Sponner den Sieg noch nicht abgeschrieben, wie er der NÖN verriet: „Ich hoffe, dass es sich ausgeht, das wäre cool. Aber der, der am Ende vorne ist, hat es sich auf jeden Fall verdient. Ich werde noch alles versuchen, schauen wir mal.“

Wir suchen nicht nur die beliebtesten Sportler, sondern auch die unschätzbaren Helfer im Hintergrund. Per Online-Formular auf NÖN.at/Sportlerwahl können Sie Ihre „Gute Seele des Sports“ (bitte samt Begründung) vorschlagen.

Die Nominierten:

Emma Spitz: Die 21-jährige Göllersdorferin golfte sich weiter nach oben: Sieg beim Arnold Palmer-Cup mit dem Team Europa, Podestplätze in Serie für ihre UCLA, ein starker Auftritt beim Augusta National Women’s Amateur und der erneute Staatsmeistertitel.

Zoe Vartyan: Die 20-jährige Golferin schaffte es, ÖGV Nationalteamkadermitglied zu werden, studiert an der Central Michigan University und landete regelmäßig unter den Top Ten der dortigen Top-Turniere. Zudem gab es Bronze mit dem GC Schloss Schönborn bei den österreichischen Mannschaftsmeisterschaften.

Lena Pfeifer: Das Handball-Top-Talent des UHC Hollabrunn ist der Shooting-Star bei den Bundesligadamen. Zudem engagiert sich die 19-Jährige im Verein und machte die Nachwuchstrainerausbildung.

Elena Roch: Ein starkes Jahr für die gebürtige Hollabrunner in: Beim „Race Around Niederösterreich“, 600 Kilometer mit 6.000 Höhenmetern, wiederholte sie ihren Sieg aus dem Vorjahr bei den Damen.

Emma Hohenauer: Die 16-jährige Hollabrunnerin setzte bei der Unter-18-Europameisterschaft im Beachvolleyball als Vierte ein Ausrufezeichen. Die Zuspielerin sammelte auch Bundesliga-Erfahrungen in der Halle mit den UNIONvolleys.

Namu Sarmini: Der 19-jährige Golfer des GC Schloss Schönborn schaffte erstmals den Cut zu einem Profiturnier, setzte internationale Duftmarken und bekam als Belohnung ein Athleten stipendium an der Florida Gulf Coast University (FGCU) in Fort Myers.

Julian Sponner: Für den Hadreser Triathleten ging beim Ironman in Klagenfurt ein Traum in Erfüllung. Mit dem Sieg in der Altersklasse 18 bis 24 Jahren und dem Meistertitel in der Unter-23 sicherte er sich auch ein Ticket für die Ironman WM 2022 auf Hawaii.

Martin Kinslechner: Der 30-jährige Göllersdorfer ist Teil der erfolgreichen 2. Bundesligamannschaft des TTV Sierndorf, die im Frühjahr sensationell das Obere Play-off erreichte und diesen Herbst sogar um den Titel mitspielt.

Noah Domaingo: Domaingo vom Reitverein Pegasus-Aspersdorf 2021 holte mit „The Great Gatsby D“ den Titel in der Klasse „Junge Reiter“. Zum Drüberstreuen holte er noch die Silber medaille mit dem Team Niederösterreich bei der Bundesländer-Mannschafts-

Meisterschaft.

Florian Schneider: Der 20-jährige Trap-Schütze räumte in seiner letzten Juniorensaison fast alles ab, was es zu gewinnen gab: Gold im Einzel und der Mannschaft bei den NÖ-Landesmeisterschaften in der Disziplin Skeet, dazu Gold im Compak Sporting, Automatic Trap AAT und ASF Automatic.