Teamsport zwischen Absagen und Meisterschaftsstart

Quo vadis, Randsport? In einigen Sportarten gibt es trotz der vielen Lockerungen noch etliche Fragezeichen, wie es im Frühjahr mit der Meisterschaft weitergeht. Wir haben den Überblick:

Basketball

Die Hollabrunn Heats der Sportunion Stockerau müssen weiter warten. Denn nach dem Rückzug der Klosterneuburger Mannschaft aus der Meisterschaft der 2. Klasse wartet man nach wie vor auf einen Termin für ihr einzig noch verbliebenes Spiel gegen Tulln. Wann dieser fixiert wird, ist laut Sektions leiterin Astrid Frey aber noch unklar.

Eishockey

Die laufende Meisterschaft der ESV Wild Hogs Hollabrunn, die Wiener Liga III, wurde ja abgebrochen, allerdings gibt es noch die Möglichkeit stattdessen ein finales Turnier im April in Wien zu spielen. Da steht aber laut Coach Friedrich Dechant eine Bestätigung des Verbandes weiter aus: „Abwarten und Tee trinken.“

Stattdessen waren die Wild Hogs am Samstag in Stockerau zu Gast, wo man ein Freundschaftsspiel gegen die zweite Mannschaft der Stock City Oilers absolvierte – und 2:11 verlor. „Kein Wunder, waren das hauptsächlich NÖ-Landesligaspieler, verstärkt mit einigen von der Ersten, die ja in der Regionalliga spielt“, relativiert Dechant.

Kegeln

Der SKK Hollabrunn war in der B-Liga Nord bereits mit der zweiten Absage im Frühjahrsdurchgang konfrontiert. Die Kegler hätten am Mittwoch zu Hause gegen den KSK Gänserndorf gespielt, der allerdings krankheitsbedingt absagen musste. „Wann die Spiele nachgetragen werden, müssen wir erst ausmachen“, erklärte Obmann Josef Artner. Somit steht für die Hollabrunner das erste Spiel der Frühjahrssaison erst am Mittwoch auf dem Programm. Dann treten sie zu Hause gegen Fischamend an.

Für die A-Liga-Herren des KSK Göllersdorf soll es laut Plan diesen Donnerstag auswärts gegen den KSK Union Orth/ Donau III weitergehen.

Tischtennis

Für die Tischtennisspieler der Union Raika Ziersdorf beginnt der auf fünf Runden verkürzte Frühjahrsdurchgang – eingeteilt in ein Oberes und Unteres Play-off – in der nächsten Woche.

Die Mannschaft der 1. Klasse spielt am Freitag auswärts gegen die SG Langen lois/Hadersdorf. Eine Woche später greift auch die zweite Mannschaft, die in der 2. Klasse antritt, ins Geschehen ein. Sie spielt am 12. März zu Hause gegen Kirchberg am Wagram – beide übrigens im UPO.