Abwehr als Baustelle bei UNIONvolleys

AVL Women

Mit hohen Erwartungen waren die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn am Samstag in die Steiermark zu den Erzbergmadln Trofaiach/Eisenerz gereist. Nach der guten Leistung gegen Graz in der Woche zuvor war die Hoffnung auf einen Punktgewinn gegen die im Vergleich zum letzten Gegner deutlich schwächer einzuschätzenden Erzbergmadln groß.

Allerdings zeigten diese gleich zu Beginn, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Gepaart mit einigen Fehlern der UNIONvolleys gewannen sie den ersten Satz klar mit 25:13. Im zweiten Satz konnten die Weinviertlerinnen ihre Leistung aber verbessern und setzten sich mit 25:22 durch. „Das war dann ganz okay, aber auch nicht gut“, war Trainer Simon Tribelnig dennoch nicht zufrieden.

Schupfer nicht unter Kontrolle gebracht

An die Leistungssteigerung konnten sie allerdings im dritten und vierten Satz nicht anschließen. Durch eine hohe Fehleranfälligkeit der UNIONvolleys in der Abwehr punkteten die Steirerinnen immer wieder durch Schupfer. Daher gewannen sie die Sätze mit 25:20 und 25:19 und entschieden das Spiel mit 3:1 für sich.

Das Ziel für diese Woche ist für Tribelnig daher klar: „Wir werden versuchen, in der Abwehr besser zu werden, damit wir die Schupfer abwehren können.“

Gegen die starken und klar zu favorisierenden TI-ROWA-Moser-volleys könne sein Team am Samstag aber ohnehin befreit aufspielen. Der nächste richtige Gradmesser wartet eine Woche später, wenn Purgstall in Korneuburg zu Gast ist.

AVL Men 2

Einen harten Kampf lieferten sich die Herren im Auswärtsspiel gegen Union VV Döbling. Sie starteten gut in die Partie, überzeugten mit einer stabilen Annahme und entschieden den ersten Satz mit 25:18 für sich.

In den Sätzen zwei und drei bekamen sie allerdings genau in diesem Bereich große Probleme und mussten diese mit 14:25 und 16:25 klar an die Wiener abgeben. „Das war wie ausgewechselt. Da ist in der Annahme plötzlich gar nichts mehr gegangen. Wir haben sehr viele Annahmefehler gemacht und haben uns auch im Angriff nicht mehr durchsetzen können“, meinte Diagonalangreifer Alexander Jirgal.

Im vierten Satz konnten die Weinviertler, auch durch einige Wechsel, aber wieder an ihr eigentliches Leistungsniveau anschließen und entschieden diesen mit 25:23 für sich. Damit ging es in den entscheidenden fünften Satz, den sie mit 13:15 knapp an die Wiener abgeben mussten. Somit mussten sie sich mit 2:3 geschlagen geben.