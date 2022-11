Die Freude bei den UNIONvolleys war groß

Werbung

AVL Women

Jubel herrschte bei den Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn, denn sie hatten am Samstag einen kurzen Arbeitstag. In nur 69 Minuten holten sie gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht TSV Sparkasse Hartberg ihren dritten Saisonsieg.

Dabei begann der erste Satz noch ausgeglichen, am Ende zeigten die Weinviertlerinnen aber ihre Klasse und gewannen diesen mit 25:21. Im zweiten Satz ließen sie von Anfang an nicht viel anbrennen und entschieden ihn mit 25:16 für sich. Der dritte Satz verlief zu Beginn ähnlich, am Ende kamen die Steirerinnen aber noch einmal heran. „Da haben ein paar Wechsel nicht ganz so gut funktioniert“, erklärte Trainer Simon Tribelnig. Dennoch lag sein Team am Ende mit 25:21 in Front und gewann die Partie klar mit 3:0.

Ausschlaggebend dafür war laut Tribelnig vor allem die gute Leistung am Service, auch die anderen Spielelemente stimmten ihn aber zufrieden. „Der Rest war auch okay, da haben wir aber wahrscheinlich einfach nicht mehr machen müssen. Die meiste Zeit war das Spiel doch eine recht klare Angelegenheit“, freute er sich.

Damit befinden sich die UNIONvolleys nach sieben absolvierten Spielen nun auf Rang sieben der Tabelle, womit sie erstmals klar auf Kurs Richtung Meister-Play-off der besten acht Teams sind – eine erfreuliche Premiere.

AVL Men 2

Für die Herren stand neben dem Spiel am Sonntag gegen die hotVolleys Wien in der Meisterschaft am Freitag auch noch der Auftakt des Austrian Volley Cups gegen Sokol/Post auf dem Programm. Gegen die klar favorisierte Erstliga-Mannschaft präsentierten sie sich gut und hielten lange dagegen. Den zweiten Satz konnten die UNIONvolleys sogar für sich entscheiden, insgesamt mussten sie sich aber mit 1:3 geschlagen geben. „Die Blockleistung der Gegner war um einiges stärker, da hat man einfach den Unterschied gemerkt“, meinte Diagonalangreifer Alexander Jirgal.

An die gute Leistung konnten sie am Sonntag allerdings nicht anschließen. Zwar starteten sie gegen die hotVolleys gut in die Partie und erarbeiteten sich einen kleinen Vorsprung, das änderte sich allerdings im Lauf des Spiels und sie verloren klar mit 0:3. „Es hat sowohl in der Annahme als auch im Angriff nicht viel funktioniert. Das war ein Spiel zum Abhaken“, fasste Jirgal zusammen.

2. Landesliga Damen

Die zweite Mannschaft der Damen war am Samstag im Einsatz, sie spielte auswärts gegen die SG Aschbach/Waidhofen. Gegen das bis dahin noch sieglose Team hatten die UNIONvolleys allerdings keine Chance und mussten sich klar mit 14:25, 12:25 und 16:25 geschlagen geben.