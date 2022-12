Obmann Robert Prinz: Die Unionvolleys-Richtung stimmt

Werbung

„Es herrscht insofern Zufriedenheit, als dass wir es geschafft haben, die Strukturen und den Platz halbwegs zu festigen“, bilanzierte Robert Prinz, der Obmann der Bisamberger Sportunion, zum Jahresende die bisherige Saison der Damenmannschaft der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn.

So stehen die Damen in der Austrian Volley League beinahe fix im Meister-Play-off der besten acht Teams, was das erklärte Saisonziel war. Aber auch mit den Herren, die als derzeitige Tabellenvierte an der Spitze der 2. Liga mitmischen, ist man sehr zufrieden, besteht die Mannschaft doch beinahe ausschließlich aus Eigenbauspielern.

Fokus liegt ganz klar auf der Nachwuchsarbeit

Das schließt auch an die eigentliche Vereinsphilosophie an, die den Fokus ganz klar auf die Nachwuchsarbeit legt. So sollen optimale Rahmenbedingungen für eine Volleyball-Ausbildung auf Top-Niveau geschaffen werden, die in weiterer Folge auch Erfolge in den Wettbewerben ermöglicht.

Im vergangenen Jahr gelang laut Prinz wieder ein Schritt in die richtige Richtung: „Wir haben unsere Strukturen gefestigt und sind, was die Trainerinnen und Trainer angeht, sehr breit aufgestellt.“ So sei man vom erklärten Ziel von 250 Nachwuchsspielern in den nächsten Jahren mit mittlerweile 200 nicht mehr weit entfernt.

EM-Silberne als „Role Model“ der Jungen

Mit Lilli Hohenauer kommt außerdem die diesjährige U18-Vize-Europameisterin im Beachvolleyball aus dem eigenen Nachwuchs. Ihre Schwester Emma schaffte im Herbstden Sprung zum aktuellen Tabellenführer der AVL, den Steelvolleys Linz/Steg. „Das ist auch eine Auszeichnung für unsere Jugendarbeit“, freute sich Prinz.

In den nächsten Jahren sollen nun die nächsten Schritte gemacht werden: „Wir werden schauen, dass wir uns im Bereich Organisation, Teammanagement und Training optimal aufstellen. Das mittel fristige Ziel ist, mit Nachwuchsspielerinnen in der 1. Bundesliga ins Mittelfeld zu gelangen. Aber das muss alles Schritt für Schritt gehen, sonst macht es keinen Sinn.“