UNIONvolleys konnten Pflichtsieg eingefahren

Werbung

AVL Women Relegation

Für die Bundesliga-Damen der UNIONvolleys Bisamberg/ Hollabrunn stand am Samstag das nächste Relegationsspiel an. Gegen Inzing aus der 2. Bundesliga taten sich die Weinviertlerinnen allerdings von Anfang an schwer.

So gewannen sie die ersten beiden Sätze knapp mit 25:23 und 25:18, unterlagen den Gästen im dritten Satz aber mit 21:25. Im vierten Satz steigerten sich die UNIONvolleys aber noch einmal, sie entschieden ihn mit 25:20 für sich und gewannen mit 3:1. „Wir haben den Pflichtsieg zwar geschafft, aber wirklich kein gutes Spiel gemacht“, analysierte Trainerin Danuta Brinkmann.

Nun folgt für die Damen eine Pause, bevor es am 16. April gegen Klagenfurt weitergeht.

1. Landesliga Damen

Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen das starke Team aus Langenlebarn am Samstag war aufgrund einiger Ausfälle zwar schwierig, die UNIONvolleys schlugen sich aber dennoch gut. So hielten sie in allen Sätzen mit und lagen teilweise sogar in Führung, am Ende mussten sie sich allerdings mit 0:3 geschlagen geben. „Es war schön zu sehen, dass wir sie ärgern konnten“, meinte Trainer Tobias Micheli.

Er freute sich aber besonders darüber, dass sich ein großer Teil der Mannschaft am Tag danach mit klaren Siegen gegen Purkersdorf und Sokol für die österreichischen Meisterschaften der U18 qualifizieren konnte. „Das war für viele Spielerinnen ein sehr positives Ereignis“, meinte er.