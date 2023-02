Weinviertler Jubel: Fix im Meister-Play-off!

Werbung

AVL Women

Für die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn ging es am Samstag im Heimspiel gegen den Vorletzten der Tabelle, TSV Sparkasse Hartberg, um das endgültige Fixieren des Meister-Play-offs.

Bereits zu Spielbeginn zeichnete sich dabei ab, wie umkämpft die Partie werden würde. So ging der erste Satz mit dem Rekordergebnis 31:29 an Hartberg. Den zweiten Durchgang entschieden die UNIONvolleys mit 25:20 für sich, Satz drei ging mit 25:17 wieder an die Steirerinnen. Da die Weinviertlerinnen den vierten Satz mit 25:19 für sich entschieden, fiel die Entscheidung im fünften Satz. In diesem behielt Hartberg mit 15:8 klar die Oberhand und gewann mit 3:2.

„Wir haben leider nicht ganz so gut gespielt. Eigentlich hätten wir es uns deswegen auch gar nicht verdient gehabt, zu gewinnen“, meinte Trainer Simon Tribelnig ehrlich. Glück im Unglück: Der Punktgewinn reichte aber dennoch, um den achten Tabellenrang zu fixieren.

AVL Men 2

Auch das Spiel der Herren gegen die hotVolleys Wien entwickelte sich zu einer knappen Angelegenheit. Nachdem die UNIONvolleys die ersten beiden Sätze mit 28:30 und 19:25 an die Wiener abgeben mussten, kämpften sie sich zurück und entschieden Satz drei und vier mit 25:23 und 25:18 für sich. Damit musste auch diese Partie im fünften Satz entschieden werden, in dem sich die Weinviertler knapp mit 15:13 durchsetzten. Somit hatten sie das bessere Ende für sich.

„Wir sind sehr zufrieden und hoffen, dass wir auch in den nächsten Spielen wieder angreifen können“, fasste Diagonalangreifer Alexander Jirgal zusammen.

1. Landesliga Damen

Die Damen der Landesliga schlossen sich dem Reigen der Fünf-Satz-Partien am vergangenen Wochenende an. Sie spielten gegen VB NÖ Sokol, kämpften sich nach verlorenem ersten Satz zurück und gewannen Satz zwei und drei. Der Tabellendritte behielt allerdings dann die Oberhand und die UNIONvolleys verloren mit 2:3.