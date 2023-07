Neuer Dartverein in Mühlbach

Darts wird immer populärer, nicht nur im TV, sondern auch im Amateurbereich. Und seit Kurzem gibt es im Bezirk einen neuen Verein, den Dartsklub Mühlbach.

René Miltner, ein wohn-hafter Mühlbacher, gründete ihn Anfang Juli, gemeinsam mit Herbert Reim – und erklärt die Beweggründe: „Wir haben hier in Mühlbach nur einen Kultur- und Tennisverein, also habe ich mir gedacht, ein weiteres Angebot kann nicht schaden.“ Aktuell gibt es sieben Mitglieder, die laut Miltner „mit vollem Herzen dabei sind“ und ab dem Herbst an der Meisterschaft des niederösterreichischen Steel-Darts-Sportverband teilnehmen werden, genauer gesagt in der Regionalliga Ost.

Das Ligensystem des NÖDSV umfasst die 1.- und 2. Landesliga sowie darunter vier Regionalligen. „Da es für die meisten Spieler eine Premiere ist, haben wir keine Ziele, außer dass wir gemeinsam Spaß an unserem Sport haben“, stellt Miltner klar. Trainiert und gespielt wird übrigens im Gasthaus Böhm-Waldschütz, zudem machte Tischler Johann Dungl dem neuen Verein mobile Dartboxen.

Wer in der Umgebung jetzt Lut bekommen hat, auch einmal zu den Dartpfeilen zu greifen, kann natürlich jederzeit vorbeischauen, die genauen Trainingszeiten wurden noch nicht festgelegt, aber laut Miltner wird es wahrscheinlich der Montag werden.