Zwei neue Siegergesichter in Maissau

Zum Saisonabschluss veranstaltete der LURS Maissau bereits zum neunten Mal seinen Crossduathlon rund um die Amethyst Welt.

Siegerin bei den Damen: Katalin Szondy. Foto: NOEN

Bei angenehmen Bedingungen starteten die Teilnehmer und sorgten für einen spannenden Wettkampf, bei dem es am Ende neue Siegergesichter gab: Michael Gaubitzer vom RC-Raiba Kosmopiloten Zwettl sicherte sich auf der anspruchsvollen Strecke in 55:02 Minuten (Anm.: 4 Kilometer Laufen, 14,4 km am Rad und nochmals 2 km Laufen) den Sieg, vor Vorjahressieger Martin Leirer von den TriHeroes ASKÖ NÖ und Stefan Höfer. Bei den Damen gewann erstmals Katalin Szondy in 1:21:14 Stunden.

Den Zweier-Staffelbewerb absolvierten sechs Teams: Im Damenbewerb waren Valentina Leirer und Birgit Schagl (TriHeroes ASKÖ NÖ) die Schnellsten in 1:16:59,07, bei den Herren gewann das Team ULC Horn mit Robert Lachmayr und Markus Hengstberger in 1:01:45,73. Im Mixed-Bewerb waren die Lokalmatadoren Anna und Markus Fiedler aus Maissau nicht zu schlagen. Den Preis der größten Gruppe gewann schließlich ganz klar das Team TriHeroes ASKÖ NÖ mit sieben Startern.

Organisator und LURS-Obmann Markus Gschwentner war zufrieden: „Die starken Leistungen der Athleten sorgten in Kombination mit der tollen Stimmung bis zur Sieger ehrung durch SV Maissau-Obfrau Sonja Krottendorfer für einen würdigen Rahmen für den Abschluss der heurigen Duathlon-Saison.“ Weiter geht es beim LURS mit der traditionellen Headlight-Challenge zum Jahresauftakt am 7. Jänner.