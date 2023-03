Auch die „Löwen“ gehen in den Sommerschlaf

Werbung

Nachdem die Saison für die ESV Wild Hogs Hollabrunn vor Kurzem endete, ging sie jetzt auch für die Eishockeycracks der Retzer Ice Lions zu Ende.

Insgesamt flitzten bis zu 26 Kinder und Jugendliche jeweils am Mittwoch über die von Eislaufmeister Herbert Presler „bestens präparierte“ Eisfläche des Retzer Eislaufplatzes. Durch sein Engagement und mit Hilfe der Stadtgemeinde wurden nicht nur die Banden erneuert, sondern zur Erhöhung der Sicherheit moderne Netze im Bereich hinter den Toren montiert. Da trotz der hohen Energiepreise der Eislaufplatz in Retz durchgehend geöffnet hatte, spielten auch die Senioren dienstags in Retz. Insgesamt hat das Angebot eine große Begeisterung für den Eishockeysport in der Weinstadt hervorgerufen. „Nicht nur Buben, auch fünf Mädchen wurden unter den jungen Cracks gesichtet“, freute sich Trainer Robert Löscher.

Zwei Ex-Profis für das Trainerteam

Heuer wurde das Trainerteam der Juniors unter seiner Leitung erstmals durch zwei ehemalige Profis verstärkt. Alexej Sulik (Anm.: früher BW Linz und zuletzt in Wien aktiv) und Laurenz Schennach (EHC Ehrwald), beide eine Profilaufbahn hinter sich, ausgebildet und erfahren in der Jugendarbeit, unterstützten das Training. „Man konnte förmlich spüren, wie sich deren Begeisterung für den Sport auf die Jugendlichen übertrug“, schwärmte Löscher. Neben wichtigen eisläuferischen Hinweisen und taktischen Spielzügen überzeugten sie die Kids besonders mit ihrer Schusstechnik. Durch dieses Angebot des Vereines wird in Retz versucht, nicht nur für entsprechenden Nachwuchs zu sorgen, sondern auch zur Verbesserung des Images des Eishockeys insgesamt beizutragen.

Bleibt noch die Frage, ob man sich bei den Retzern in Zukunft auch vorstellen kann – wie die Hollabrunner – in den Meisterschaftsbetrieb des NÖ-Eishockeyverbandes einzusteigen? „Man wird sehen, wie es sich mit der Jugend entwickelt, aber derzeit bzw. in der nächsten Saison wahrscheinlich noch nicht“, so Löscher.