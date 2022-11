Die „Wildschweine“ stehen wieder am Eis

Werbung

Seit Montag sind wieder die „Wildschweine“ los! Denn seit dieser Woche stehen die Eis hockeyspieler der Wild Hogs Hollabrunn regelmäßig auf dem Eis – und zwar in Gars. Bereits ein paar Wochen früher hatten die Hollabrunner schon ihr Trainingslager im slowakischen Trencin. All das dient zur Vorbereitung auf die mit Spannung erwartete Premierensaison in der NÖ Landesliga II.

Denn nach vielen Bemühungen ist es dem NÖ-Eishockeyverband erstmals gelungen, eine zweite Landesliga zu installieren. Mit Krems und Zwettl steigen zwei Vereine mit langer Tradition wieder in einen offiziellen Spielbetrieb ein. Mit den Eisbrechern aus Klosterneuburg und den Wild Hogs aus Hollabrunn begrüßt man zwei Teams, die erstmals an einer NÖELV Meisterschaft im Kampfmannschaftsbereich teilnehmen. Die Zielsetzung? „Wir kennen zwar die meisten Gegner von Freundschaftsspielen, aber es ist schwer einzuschätzen. Ich denke, wir müssen die ersten Spiele abwarten“, meint Friedrich Dechant, Trainer der Wild Hogs.

Auch weil die Saison sehr komprimiert von Anfang Dezember bis Mitte Februar stattfinden wird. Startschuss ist am Sonntag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr in Krems. Das erste Heimspiel auf der Hollabrunner Kunsteisbahn soll dann am Samstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr gegen Klosterneuburg stattfinden. Die Hollabrunner haben dafür einen Kader von 25 Spielern – mit zwei Neuzugängen: ein Heimkehrer mit Stefan Zoglauer und ein junger Mann aus dem eigenen Nachwuchs, Gabriel Groihs. Abgang gibt es einen, Simon Ladner, der berufsbedingt nun bei seiner ehemaligen Mannschaft in Wien spielt.

Neben der Kampfmannschaft legt man in der Bezirkshauptstadt den Fokus auch auf den Nachwuchs: Jeden Montag und Samstag trainieren die Kids mit dem tschechischen Nachwuchstrainer Jan Vlasin. Am Montagabend und am Mittwoch trainiert die zweite Mannschaft, die sich aus reinen Hobby- und älteren Spielern zusammensetzt. „Außerdem werden wir wieder einen Schnuppertag für Einsteiger im Kinderbereich organisieren“, verriet Dechant.