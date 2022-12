Drama für Hollabrunn bei der Heimpremiere

Werbung

Die Meisterschaftspremiere der ESV Wild Hogs in einer reinen NÖ-Liga auf der Hollabrunner Kunsteisbahn kann folgendermaßen zusammengefasst werden: einen Punkt gerettet, aber zwei Zähler verloren.

So kann man die 5:6-Overtime-Niederlage gegen die junge Icebreakers-Truppe aus Klosterneuburg sehen. Wieder mussten die Gastgeber vor ansprechender Kulisse einem Rückstand hinterherlaufen und haben erst im dritten Drittel nach einem Treffer durch Markus Stagl und zwei Treffern durch Torjäger Marco Wolf (Anm.: einen davon in der letzten Minute) den 5:5-Ausgleich gemacht.

Dabei begann eigentlich alles nach Maß: Nach dem 1:0 durch Stagl – nach Vorlage von Domenique Weber und Patrick Wondra – schien alles in die richtige Richtung zu laufen. „Doch danach haben wir das Match auf die leichte Schulter genommen“, ärgerte sich Trainer Friedrich Dechant, der die Gründe kannte: Zu viele Strafen (Anm.: acht insgesamt, wobei eine sogar eine 2+2-Minuten-Strafe war), wieder ein schlechtes Stellungsspiel im Slot und zudem wurde dieses Mal der scheibenführende Gegner teilweise zu wenig stark attackiert. „All das hat dazu geführt, dass wir den Gegner stark gemacht haben“, ärgerte sich Dechant.

So kam es zum bitteren Ende, wo ein unglücklicher Forecheck in der Overtime den Klosterneuburgern schließlich den Sieg bescherte. Dennoch gab es auch einige Lichtblicke: Eine Talentprobe legte am vergangenen Samstag beispielsweise Vincent Parth ab, der neben Stagl und Wolf zeigte, dass die Jugendarbeit in Hollabrunn bereits Früchte trägt. Hingegen muss laut Dechant die Disziplinlosigkeit einiger arrivierter Spieler in Zukunft der Vergangenheit angehören: „Sonst werden wir solche Spieler immer verlieren.“

Dass der Zusammenhalt bei den „Wildschweinen“ aber passt, bewiesen einige Spieler schon vor dem ersten Bully: Sie arbeiteten nämlich in Eigen initiative daran, dass das Eis bestens präpariert war – und das gelang ...