Mit über 60 Jahren noch Leistungsträger

Werbung

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 ist lange noch nicht Schluss“ – ganz so alt wie im Liedtext von Udo Jürgen ist der Hollabrunner Herwig Wally zwar nicht, mit 61 Jahren aber nur unwesentlich jünger – und trotzdem noch immer einer der Leistungsträger bei seinen ESV Wild Hogs Hollabrunn in der Landesliga 2.

Und mit Abstand der älteste Spieler, aber noch immer frisch und fit. Wie bei der 3:5-Heimpleite gegen Zwettl vergangenen Sonntag, wo Wally einmal traf. Jetzt sprach er mit der NÖN ...

... über sein Fitness-Geheimnis: „Sport war immer schon mein Leben, aktuell halte ich mich viel mit Radfahren fit, fahre jedes Jahr zum Trainingslager auf Mallorca.“

... über seinen überraschenden Einsatz: „Eigentlich wollte ich ja nur mehr bei den Senioren spielen, weil wir genug Junge haben. Aber dann gab es einige Ausfälle und Friedi (Anm.: Trainer Friedrich Dechant) hat mich gefragt, ob ich nicht einspringen will. Tja, und seitdem bin ich dabei (lacht).“

... über seine Rolle im Team am Eis: „Ich bin Stürmer, aber nicht mehr der Schnellste. Aber ich weiß, wo ich stehen muss und wann ich wo einen Check setzen muss, um meinem Gegen spieler die Schneid‘ abzu kaufen. Den Torinstinkt habe ich wohl vom.“

... über seine Rolle im Team abseits vom Eis: „Ich merke schon, dass gerade die jungen Spieler zu mir aufsehen, und versuche, vor allem Motivator zu sein.“

... über seine Anfänge im Sport: „Begonnen habe ich als gebürtiger Obermarkersdorfer beim SV Manhartsberg mit dem Fußball, bin später zum Squash gewechselt nach Hollabrunn, wo ich auch große Erfolge feiern konnte. Und Laufen bzw. Triathlon habe ich dann später noch für mich entdeckt. Also fad wird mir nicht.“

... über die Liebe zum Eishockey: „Die kam über meinen Beruf als Polizist, weil wir immer die Albert-Schultz-Halle in Wien bewacht haben und ich mir gedacht habe, das wäre doch eine Sportart für mich. Dann haben wir dort Eiszeit bekommen und schon war es um mich geschehen.“

... über die Anfänge in Hollabrunn: „Ich bin dann einfach zum Training hingegangen und gesagt: Hallo, da bin ich! Danach musste ich eine Kiste Bier zum Einstand spendieren und bin Mitglied geworden. So einfach ging das (lacht).“

... über seine Zukunft: „Ich will mich auf gar keinen Fall vordrängen, aber solange ich mithalten kann, werde ich weitermachen, denn fit genug fühle ich mich. Aufgrund der guten Nachwuchsarbeit werden aber genug Junge nachkommen.“