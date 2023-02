Play-off-Traum der Hollabrunner „Wildschweine“ platzte

Werbung

Das Derby verloren und die kleine Play-off-Chance war dahin – so kann man die 3:6-Heimniederlage der ESV Wild Hogs aus Hollabrunn gegen die Stock City Oilers III in der Landesliga 2 kurz zusammen fassen.

Die ersten zwei Powerplaytore in der Saison, eines sogar nach vier Sekunden Überzahl, gaben den Hollabrunnern trotzdem Anlass zur Freude. „In Summe fehlt uns in solchen Spielen einfach die nötige Abgebrühtheit und Cleverness, um gegen erprobte Meisterschaftsspieler reüssieren zu können“, weiß Trainer Friedrich Dechant. Besonders die kalte Dusche zu Beginn des zweiten Drittels, als die Wild Hogs nach fünfzehn Sekunden nach Anpfiff bereits das dritte Tor bekamen, schmerzt. Da hilft auch das phasenweise gute druckvolle Spiel nichts. Im letzten Spiel gegen Klosterneuburg will man sich gebührend von seinen Fans verabschieden.