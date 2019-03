Hollabrunn hat seit Kurzem einen Schachverein. Janez Erat, auch bekannt vom JKB Hollabrunn, gründete Anfang Februar nämlich den „ASKÖ Schach verein Hollabrunn-Magersdorf“. Den Anstoß dazu gab ihm das Wiederfinden seiner alten Leidenschaft.

„Ich habe früher in der Jugendzeit im Verein von meinem Vater ein bisschen Schach gespielt. Irgendwie habe ich vor einem halben Jahr wieder angefangen zu spielen und dann die Idee gehabt, in die Richtung auch etwas zu machen.“ Außerdem wollte er mit dem Verein eine Lücke in Hollabrunn füllen, da es bislang noch keinen Schachverein gab.

Vorletztes Wochenende konnte der Verein schließlich schon die erste Turnierteilnahme verzeichnen: Die Gründungsmitglieder Janez Erat und seine Kinder András und Iván nahmen beim Blitzturnier „Sapíkův blicák“ in Tschechien teil. Janez Erat schaffte dabei mit acht Siegen eine Platzierung in den Top Ten. András Erat konnte vier Siege verbuchen und der zehnjährige Iván Erat holte in der Erwachsenenkonkurrenz zwei Siege und ein Remis.

Am Sonntag fand schließlich das erste Training statt, zu dem fünf Spieler kamen. Das langfristige Ziel des Vereins ist es, gemeinsam an Turnieren teilzunehmen, die häufig auch im Weinviertel ausgetragen werden und daher keine weiten Wege mit sich bringen.

Dabei ist es Erat wichtig, vor allem Kinder und Jugendliche zu animieren: „Erwachsene sind auf jeden Fall willkommen, aber aus Erfahrung ist es so, dass turniermäßig meistens Kinder mehr Zeit haben.“ Er weiß aber auch, dass die Sportart dafür beworben werden muss und die Vermittlung von Spaß wichtig ist: „Es ist ja nicht unbedingt der populärste Sport bei den Kindern. Aber es ist bewiesen, dass es das Denken fördert und die schulische Leistung verbessert.“