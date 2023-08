Flag Football EM mit bitterem Beigeschmack

Der gebürtigen Hollabrunnerin Teresa Müllebner wird die Flag Football Europameisterschaft, die von 18. bis 20. August in Irland stattfand, mit einem bitteren Beigeschmack in Erinnerung bleiben. Die Österreicherinnen verpassten als Fünfte nicht nur ihr angestrebtes Ziel, eine Medaille, Müllebner verletzte sich im Viertelfinale am letzten Tag auch noch schwer.

Doch der Reihe nach: Nach den dritten Rängen bei der WM 2021 und der EM 2019 waren die Hoffnungen beim Team groß, auch diesmal, bei der größten EM aller Zeiten, Edelmetall mit nach Hause zu nehmen. Bei der Anreise folgte für das Team allerdings der erste Schock: Ganze 28 Koffer von Spielern und Betreuern – rund drei Viertel des Gepäcks – schafften es nicht nach Irland. Defensive Back Müllebner hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch Glück, ihr Koffer war einer der wenigen, der ankam.

Für die Spiele war das allerdings kein Problem. „Wir sind es schon gewöhnt, dass immer irgendetwas ist und schaffen es dann Gott sei Dank, uns trotzdem aufs Spiel zu konzentrieren“, erklärte Müllebner. Alles für die Matches Nötige befand sich daher im Handgepäck. Die Spiele am ersten Tag verliefen dann auch sehr erfolgreich. Zu Beginn setzten sich die Österreicherinnen überraschend klar mit 35:19 gegen Titelverteidiger Spanien durch, gegen Deutschland mussten sie sich anschließend mit 21:34 geschlagen geben. Zum Abschluss des ersten Spieltags trafen sie auf die noch relativ unerfahrenen Gastgeberinnen aus Irland, denen sie schnell ihre Grenzen aufzeigten und mit 75:0 gewannen.

Viertelfinale endete bitter

In ähnlicher Tonart ging es am nächsten Tag weiter. Gegen die Schweiz setzte sich das rot-weiß-rote Team mit 40:0 durch, auch gegen Finnland gewann es klar mit 41:7. Damit ging Österreich auf Tabellenplatz zwei in den Finaltag und bestritt das Viertelfinale gegen Frankreich. Ein Spiel, das für die gebürtige Hollabrunnerin bitter enden sollte. Bei der 25:28-Niederlage zog sie sich eine schwere Knieverletzung zu. Zurück in der Heimat wurden Risse des Kreuzbandes und des Innenbandes festgestellt. „Es war ein extrem knappes Spiel und so manche Schiedsrichterentscheidung und meine Verletzung haben nicht gerade dazu beigetragen, dass wir gewonnen hätten. Das war sehr schade“, fasste sie zusammen.

Die Teamkolleginnen der 32-Jährigen holten mit Siegen gegen Finnland und Italien schließlich noch Platz fünf. Für Müllebner steht nun statt des nach der EM geplanten Urlaubs zunächst eine Operation, gefolgt von einer langen Reha, auf dem Programm.