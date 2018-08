Bei den Retzer Seglern Daniel Mulley und Barbara Nemec ist derzeit alles aufs Training ausgerichtet. Seit sie vor Kurzem ein neues Boot bekommen haben, liegt der Fokus am Kennenlernen des neuen Arbeitsgeräts. Der Nacra 17 ist nämlich keineswegs so ungefährlich, wie die Sportart klingt: „Ein sehr guter Segler hat vor einem Dreivierteljahr drei Finger verloren, Schnittverletzungen gibt es auch relativ viele. Also jetzt heißt es nicht mehr einfach drauf steigen und probieren, sondern man sollte schon sehr genau wissen, was man tut“, ist sich Mulley der Gefahr bewusst.

Daniel Mulley | privat

Im Juni nahm das Duo die Kieler Woche in Angriff, wobei die sportliche Leistung dabei nicht im Vordergrund stand: „Es ging mehr darum, zu schauen, wie die anderen segeln, welche Detaillösungen es beim Boot gibt, auf die man allein nicht so draufkommt, und einfach ‚socializen‘ mit anderen Seglern.“

In nächster Zukunft stehen nun aber keine Regatten am Programm: „Wir schalten regattamäßig einen Gang zurück, gehen sehr fokussiert ans Training heran und schauen, dass wir das Boot bei allen Bedingungen zu hundert Prozent unter Kontrolle haben und auch schnell segeln können.“ Die nächste Regatta mit Retzer Beteiligung wird daher voraussichtlich erst im Winter in Portugal stattfinden.

Trotzdem wird in nächster Zeit viel gesegelt: Anfang der Woche brach das Duo nach Kroatien auf, um dort mit Trainingspartnern zu trainieren. „Das ist auch ein junges Team, das in diese Bootsklasse umge stiegen ist, und da können wir uns hoffentlich gegenseitig sehr viel helfen und pushen, dass wir in der nächsten Saison Vollgas geben können“, so Mulley.

Vor Kurzem wurde das neue Boot außerdem getauft. „Das Boot ist von meiner Schwester auf den Namen ‚Wright‘ getauft worden.“ Der Name entstand aufgrund des „Fliegens“ des Bootes über das Wasser, in An lehnung an die Pioniere des motorisierten Fluges, die Gebrüder Wright.