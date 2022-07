Göllersdorferin Spitz wird starke Neunte bei Golf-EM

Werbung

Die Einzel-Europameisterschaften der Damen wurde in diesem Jahr in der Nähe der französischen Hauptstadt Paris ausgetragen. Gastgeber war der 1922 gegründete Golf de Saint-Germain, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert und in dieser Zeit bereits einige prestigeträchtige Golfturniere veranstalten konnte – sowohl bei den Amateuren als auch bei den Profis.

Von Mittwoch bis Sonntag folgten nun über vier Runden Zählspiel die Einzel-Europameisterschaften der Damen. Aus Österreich waren gleich drei Starterinnen im Teilnehmerfeld vertreten: Isabella Holpfer, Johanna Ebner und die Göllersdorferin Emma Spitz.

Fehlende Konstanz war das größte Problem

Die größten Chancen aus rot-weiß-roter Sicht hatte Spitz und die 22-Jährige konnte in Runde eins die Erwartungen erfüllen und platzierte sich nach einer 69er-Runde (Anm.: minus 3) – mit vier Birdies bei nur einem Bogey – zum Auftakt in den Top Ten. In Runde zwei konnte die Weinviertlerin zwar nicht daran anknüpfen und kam nach drei Bogeys und zwei Birdies mit einer 73 (+1) zum Scoring, im Rennen um die Spitzenplätze konnte sie in den verbleibenden zwei Runden von Rang 27 noch eingreifen.

Das gelang, denn Spitz konnte sich an Tag drei mit einer tollen 66er-Runde wieder ins Spitzenfeld vorspielen und machte dabei mit sechs Birdies Betrieb. Fünf davon in Folge von Loch 14 bis Loch 18. Und auch in der Finalrunde lag Spitz ausgezeichnet im Rennen. Nach zwei Birdies musste sie dann auf dem Par drei von Loch 17 allerdings ein bitteres Doppelbogey notieren.

Damit verlor die Spielerin des GC Schloss Schönborn zwar wieder ein wenig an Boden, blieb aber schlussendlich in den Top Ten und landete nach Runden von 69, 73, 66 und 70 Schlägen auf dem guten ge teilten neunten Platz (-10).