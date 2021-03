Während sich Aushängeschild Emma Spitz schon längst in der internationalen Golfszene etabliert hat und als das „heißeste Eisen“ des ÖGV gilt, machte jetzt eine zweite Spielerin des Golfclubs Schloss Schönborn von sich reden: Zoe Vartyan.

Die 19-Jährige, die – ähnlich wie Spitz – derzeit an der Central Michigan University in den USA studiert, erreichte bei ihrem letzten Turnier, dem Nevel Meade Collegiate, den starken neunten Platz. Höchste Zeit, einen genaueren Blick auf die Golferin zu werfen. Schon mit sechs Jahren machte Vartyan, die in Wien aufwuchs und mittlerweile in Korneuburg beheimatet ist, ihre ersten Versuche am Golfplatz. Die Wahl des Sports war aber keine Überraschung: „Meine ganze Familie ist sehr verbunden mit Golf. Deswegen war ich mit ihr natürlich immer am Golfplatz und bin auf diesem Weg dazu gekommen, ganz einfach“, erzählt sie lachend.

Nicht Gegner, sondern den Platz bezwingen

Was den Sport für die Weinviertlerin so besonders macht, ist die Tatsache, nicht wie in anderen Sportarten gegen die direkte Konkurrenz zu spielen, sondern vor allem den Platz zu bezwingen. „Es ist eher wie ein Spaziergang mit Freunden, neben dem man dann performt“, erklärt Vartyan. Aufgrund dieser Begeisterung für das Spiel mit den kleinen Bällen und dem Schläger entschied sich die NeoKorneuburgerin auch für ein Studium in den USA. Dort studiert das ÖGV-Nationalteamkadermitglied Psychologie und Neurowissenschaften.

„Ich wollte unbedingt nach Amerika, weil der Stellenwert ein viel höherer als bei uns ist. Wenn das mit dem Golf aufgeht, wäre es natürlich super, aber falls nicht, helfen mir meine guten Noten hoffentlich, um danach auf einer anderen guten Uni weiterzustudieren“, hat Vartyan sowohl im Sport als auch im Studium große Pläne.

Aber auch ihr kurzfristigeres sportliches Ziel ist trotz des guten Ergebnisses letzte Woche klar: „Ich muss mit meinem kurzen Spiel ein bisschen konstanter sein. Ich werde mich aufs Puttinggrün stellen und da für die nächsten Turniere ein bisschen Extraarbeit hineinstecken.“ Noch einmal zurück zum aktuell besten Golf-Export aus Schönborn, nämlich Spitz von der University of California in Los Angeles.

Treffen mit den besten Amateuren der Welt

Nach einem guten Saisonstart nutzte Spitz ihre kurze Turnierpause in den letzten Wochen für intensives Training. „Ich habe jetzt an den Sachen gearbeitet, wo ich glaube, dass ich noch Luft nach oben habe. Beim langen Spiel, aber auch beim kurzen Spiel“, ist die 20-Jährige zufrieden damit. Jetzt folgt ihr erstes Saisonhighlight: Von Mittwoch bis Samstag ist sie zum zweiten Mal nach 2019 beim Augusta National Women’s Amateur am Start und misst sich dort mit den besten Amateurgolferinnen der Welt.